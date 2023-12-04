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Posted 4 декабря 2023, 05:31

Published 4 декабря 2023, 05:31

Modified 4 декабря 2023, 05:40

Updated 4 декабря 2023, 05:40

Стало известно о ситуации на рынке «Темерник» в Ростове после крупного пожара

Стало известно о ситуации на рынке «Темерник» в Ростове после крупного пожара

4 декабря 2023, 05:31
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону пока не устранили последствия крупного пожара на рынке «Темерник», который произошел в конце ноября, сообщают СМИ.

Напомним, что рынок горел на площади четыре тысячи квадратных метров. Пламя уничтожало один магазин за другим, потушить огонь удалось только через несколько часов.

После пожара территория рынка оказалась в грязи из-за дождя. По информации издания «Южный федеральный», сейчас отсюда вытеснили людей, которые наблюдали за происходящим, это зону огородили.

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«Часть павильонов „Темерника“ полностью сгорела. Пока о возмещении ущерба предпринимателям не говорят, по крайней мере публично. На рынке до сих пор запах гари. Часть спасенных вещей пропала, а то, что сохранилось, рыночники вытащили на тротуары еще 1 декабря», — говорится в публикации.

Отмечается, что мародеры действовали незаметно и неожиданно. Было сложно отличить их от тех, кто помогал.

Ранее стало известно, когда восстановят рынок «Темерник» после пожара в Ростове.

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