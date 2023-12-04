Стало известно о ситуации на рынке «Темерник» в Ростове после крупного пожара

«Часть павильонов „Темерника“ полностью сгорела. Пока о возмещении ущерба предпринимателям не говорят, по крайней мере публично. На рынке до сих пор запах гари. Часть спасенных вещей пропала, а то, что сохранилось, рыночники вытащили на тротуары еще 1 декабря», — говорится в публикации.