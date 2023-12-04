Стало известно о ситуации на рынке «Темерник» в Ростове после крупного пожара

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Напомним, что рынок горел на площади четыре тысячи квадратных метров. Пламя уничтожало один магазин за другим, потушить огонь удалось только через несколько часов.
После пожара территория рынка оказалась в грязи из-за дождя. По информации издания «Южный федеральный», сейчас отсюда вытеснили людей, которые наблюдали за происходящим, это зону огородили.
«Часть павильонов „Темерника“ полностью сгорела. Пока о возмещении ущерба предпринимателям не говорят, по крайней мере публично. На рынке до сих пор запах гари. Часть спасенных вещей пропала, а то, что сохранилось, рыночники вытащили на тротуары еще 1 декабря», — говорится в публикации.
Отмечается, что мародеры действовали незаметно и неожиданно. Было сложно отличить их от тех, кто помогал.
Ранее стало известно, когда восстановят рынок «Темерник» после пожара в Ростове.