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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

«Стекла дребезжали и было страшно»: ростовчане заявили о взрывах в районе аэродрома

«Стекла дребезжали и было страшно»: ростовчане заявили о звуках взрывов в городе

4 декабря 2023, 12:59
Фото: 1MI
«Стекла дребезжали и было страшно»: ростовчане заявили о взрывах в районе аэродрома

Ростовчане заявили о звуках взрывов в городе 4 декабря

В Ростове-на-Дону в понедельник, 4 декабря, три раза был слышен грохот, напоминающий по силе звуки взрыва, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что слышали несколько громких звуков в различных частях города.

«На Каменке только что второй взрыв слышала», — заявила ростовчанка.

«На Малиновского бахнуло очень сильно», — пишут горожане.

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«Я слышала, у меня под окном сигнализация сработала, я так испугалась», — говорится в комментариях.

«На областной слышно было. Стекла дребезжали», — делятся новостями горожане.

Глава региона Василий Голубев позже рассказал, что в Ростовской области были задействованы системы ПВО, он попросил всех сохранять спокойствие.

Ранее губернатор заявил о сбитом вражеском беспилотнике в Ростовской области.

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