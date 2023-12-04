«Стекла дребезжали и было страшно»: ростовчане заявили о звуках взрывов в городе

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Они рассказали, что слышали несколько громких звуков в различных частях города.
«На Каменке только что второй взрыв слышала», — заявила ростовчанка.
«На Малиновского бахнуло очень сильно», — пишут горожане.
«Я слышала, у меня под окном сигнализация сработала, я так испугалась», — говорится в комментариях.
«На областной слышно было. Стекла дребезжали», — делятся новостями горожане.
Глава региона Василий Голубев позже рассказал, что в Ростовской области были задействованы системы ПВО, он попросил всех сохранять спокойствие.
Ранее губернатор заявил о сбитом вражеском беспилотнике в Ростовской области.