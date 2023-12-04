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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Стоимость такси в Москве выросла из-за снежной непогоды

Стоимость такси в Москве выросла из-за снежной непогоды

4 декабря 2023, 09:24
Фото: 1MI
Цены на такси в Москве увеличились вдвое из-за обильных снегопадов.

Цены на такси в Москве удвоились из-за снегопада, который ожидается до понедельника утра, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». По прогнозам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, в столице выпадет большое количество снега, а его высота составит от 8 до 10 см. Температура воздуха опустится до -9 градусов Цельсия.

Ситуация на дорогах отразилась и на ценах в приложении «Яндекс Go». Индикатор спроса стал красным, а пользователи получили сообщение о перегруженности системы. Стоимость поездок значительно возросла, особенно для длительных маршрутов, которые стали стоить в несколько раз дороже.

Утром, около 7:00, клиенты заметили резкий рост цен на такси. Даже короткие поездки до часа оценивались в 1800 рублей, в то время как обычно они стоят всего 700-100 рублей. Некоторые клиенты сообщали о ценах в 2200 рублей за поездку продолжительностью 40-50 минут.

К 9:00 цены на такси немного снизились, но все равно оставались выше обычных на 300-500 рублей.

Синоптики предупреждают, что Москва и Подмосковье столкнутся с аномальными холодами. К концу недели термометры могут показывать до -20 градусов.

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