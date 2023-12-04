Стоимость такси в Москве выросла из-за снежной непогоды

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Цены на такси в Москве удвоились из-за снегопада, который ожидается до понедельника утра, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». По прогнозам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, в столице выпадет большое количество снега, а его высота составит от 8 до 10 см. Температура воздуха опустится до -9 градусов Цельсия.
Ситуация на дорогах отразилась и на ценах в приложении «Яндекс Go». Индикатор спроса стал красным, а пользователи получили сообщение о перегруженности системы. Стоимость поездок значительно возросла, особенно для длительных маршрутов, которые стали стоить в несколько раз дороже.
Утром, около 7:00, клиенты заметили резкий рост цен на такси. Даже короткие поездки до часа оценивались в 1800 рублей, в то время как обычно они стоят всего 700-100 рублей. Некоторые клиенты сообщали о ценах в 2200 рублей за поездку продолжительностью 40-50 минут.
К 9:00 цены на такси немного снизились, но все равно оставались выше обычных на 300-500 рублей.
Синоптики предупреждают, что Москва и Подмосковье столкнутся с аномальными холодами. К концу недели термометры могут показывать до -20 градусов.