Стоимость такси в Москве выросла из-за снежной непогоды

Утром, около 7:00, клиенты заметили резкий рост цен на такси. Даже короткие поездки до часа оценивались в 1800 рублей, в то время как обычно они стоят всего 700-100 рублей. Некоторые клиенты сообщали о ценах в 2200 рублей за поездку продолжительностью 40-50 минут.