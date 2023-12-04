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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Температура в Ростовской области упадет до -12 градусов

Температура в Ростовской области упадет до -12 градусов

4 декабря 2023, 06:44
Фото: Pxhere
Температура в Ростовской области упадет до -12 градусов
В Ростовской области на этой неделе может сильно похолодать до -12 градусов, сообщили синоптики.

Согласно прогнозам, в северных районах в ночь на 6 декабря похолодает до -12 градусов. В дневное время может потеплеть до +4 градусов, осадков в эти периоды не ожидается.

Днем ранее в регионе прогнозируют дождь, переходящий в снег. Дороги из-за этого могут стать скользкими.

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«В Ростовской области будут гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица», — говорится в прогнозе.

Добавим, что понедельник, 4 декабря, станет последним довольно теплым днем в регионе, после чего со вторника резко начнется похолодание

Ранее стало известно, какая будет погода в Ростове-на-Дону на Новый год. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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