Температура в Ростовской области упадет до -12 градусов

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Согласно прогнозам, в северных районах в ночь на 6 декабря похолодает до -12 градусов. В дневное время может потеплеть до +4 градусов, осадков в эти периоды не ожидается.
Днем ранее в регионе прогнозируют дождь, переходящий в снег. Дороги из-за этого могут стать скользкими.
«В Ростовской области будут гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица», — говорится в прогнозе.
Добавим, что понедельник, 4 декабря, станет последним довольно теплым днем в регионе, после чего со вторника резко начнется похолодание
Ранее стало известно, какая будет погода в Ростове-на-Дону на Новый год. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.