В 2023 году российские компании заработали вдвое меньше, чем в 2022 году

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
По мнению журнала «Известия», причиной сокращения доходов стали антироссийские санкции. Кроме того, уменьшился спрос на российские ресурсы, что повлияло на прибыль компаний. Например, экспорт нефти Urals снизился более чем на 10%. В настоящее время цена на экспортируемую нефть составляет 72,84 доллара за баррель, пишет runews24.ru.
Однако эксперты отмечают, что эти данные следует сопоставить с прошлогодними показателями, когда и доходы, и расходы компаний значительно выросли. Тогда общая выручка предприятий превысила квадриллион рублей, что почти в два раза больше, чем в 2021 году.