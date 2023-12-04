В 2023 году российские компании заработали вдвое меньше, чем в 2022 году

В текущем году доходы российских компаний оказались в два раза ниже, чем в предыдущем. Согласно информации ФНС, в 2023 году бизнес заработал 342,2 трлн рублей, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 694,1 трлн рублей.