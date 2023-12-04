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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В 2023 году российские компании заработали вдвое меньше, чем в 2022 году

4 декабря 2023, 12:14
В текущем году доходы российских компаний оказались в два раза ниже, чем в предыдущем. Согласно информации ФНС, в 2023 году бизнес заработал 342,2 трлн рублей, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 694,1 трлн рублей.

По мнению журнала «Известия», причиной сокращения доходов стали антироссийские санкции. Кроме того, уменьшился спрос на российские ресурсы, что повлияло на прибыль компаний. Например, экспорт нефти Urals снизился более чем на 10%. В настоящее время цена на экспортируемую нефть составляет 72,84 доллара за баррель, пишет runews24.ru.

Однако эксперты отмечают, что эти данные следует сопоставить с прошлогодними показателями, когда и доходы, и расходы компаний значительно выросли. Тогда общая выручка предприятий превысила квадриллион рублей, что почти в два раза больше, чем в 2021 году.

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