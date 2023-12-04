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Published Сегодня, 15:30

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Updated Сегодня, 15:32

В Ростове будут судить начальника конвоя, допустившего побег подозреваемого

В Ростове будут судить начальника конвоя, допустившего побег подозреваемого

4 декабря 2023, 15:30
Фото: Midjourney
В Ростове будут судить начальника конвоя, допустившего побег подозреваемого
В Ростове будут судить начальника конвоя, который допустил побег подозреваемого из здания суда, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону собираются рассмотреть уголовного дела против начальника конвоя Виталия Климанова, мужчину подозревают в халатности во время исполнения служебных обязанностей, повлекшей за собой нарушение прав и интересов граждан.

Причиной для обвинений стал инцидент в здании суда, произошедший летом 2022 года. Согласно данным предварительного расследования, Виталий Климанов 8 июня 2022 года принял в конвойное помещение здания Пролетарского районного суда Ивана Костюкова. Подозреваемого Костюкова запустили в камеру без надлежащего осмотра, благодаря чему мужчина нашел заточку и напал с нею на самого Климанова, нанеся ему 16 ударов и отобрав табельное оружие.

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Нападение на конвой позволило злоумышленнику сбежать из-под стражи, однако вскоре мужчину все же удалось задержать.

Во время последнего судебного заседания Климанов не признал свою вину в произошедшем, а потому уголовное дело рассмотрят на следующем заседании 20 декабря.

Ранее беглец Иван Костюков и его подельник напали на инкассаторов с гранатой и самодельным оружием.

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