В Ростове будут судить начальника конвоя, допустившего побег подозреваемого

Причиной для обвинений стал инцидент в здании суда, произошедший летом 2022 года. Согласно данным предварительного расследования, Виталий Климанов 8 июня 2022 года принял в конвойное помещение здания Пролетарского районного суда Ивана Костюкова. Подозреваемого Костюкова запустили в камеру без надлежащего осмотра, благодаря чему мужчина нашел заточку и напал с нею на самого Климанова, нанеся ему 16 ударов и отобрав табельное оружие.