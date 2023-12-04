В Ростове будут судить начальника конвоя, допустившего побег подозреваемого

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
В Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону собираются рассмотреть уголовного дела против начальника конвоя Виталия Климанова, мужчину подозревают в халатности во время исполнения служебных обязанностей, повлекшей за собой нарушение прав и интересов граждан.
Причиной для обвинений стал инцидент в здании суда, произошедший летом 2022 года. Согласно данным предварительного расследования, Виталий Климанов 8 июня 2022 года принял в конвойное помещение здания Пролетарского районного суда Ивана Костюкова. Подозреваемого Костюкова запустили в камеру без надлежащего осмотра, благодаря чему мужчина нашел заточку и напал с нею на самого Климанова, нанеся ему 16 ударов и отобрав табельное оружие.
Нападение на конвой позволило злоумышленнику сбежать из-под стражи, однако вскоре мужчину все же удалось задержать.
Во время последнего судебного заседания Климанов не признал свою вину в произошедшем, а потому уголовное дело рассмотрят на следующем заседании 20 декабря.
Ранее беглец Иван Костюков и его подельник напали на инкассаторов с гранатой и самодельным оружием.