В Ростове-на-Дону приступили к работе елочные базары

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
В понедельник, 4 декабря, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что на территории города начали работать первые елочные базары. К 12 декабря в формате ярмарок и елочных базаров организуют 30 торговых площадок по торговле елями и соснами на муниципальных участках земли. Кроме того, в Ростове жители смогут купить новогодние деревья и традиционные атрибуты Нового года в торговых центрах и крупных гипермаркетах.
«Владельцам стихийных площадок, реализаторам новогодней продукции без соответствующих документов грозит административная ответственность», — предупредил Алексей Логвиненко, добавив, что вскоре власти подготовят список елочных базаров и торговых площадок, где можно купить ель к Новому году.
Ранее в Ростове сообщили, когда закончат установку главных городских елок на площади Советов и у парка Горького.