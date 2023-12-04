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В Ростове-на-Дону приступили к работе елочные базары

В Ростове-на-Дону приступили к работе елочные базары

4 декабря 2023, 16:24
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону приступили к работе елочные базары
В Ростове до 12 декабря откроются 30 торговых площадок по продаже хвойных деревьев к Новому году, об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В понедельник, 4 декабря, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что на территории города начали работать первые елочные базары. К 12 декабря в формате ярмарок и елочных базаров организуют 30 торговых площадок по торговле елями и соснами на муниципальных участках земли. Кроме того, в Ростове жители смогут купить новогодние деревья и традиционные атрибуты Нового года в торговых центрах и крупных гипермаркетах.

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«Владельцам стихийных площадок, реализаторам новогодней продукции без соответствующих документов грозит административная ответственность», — предупредил Алексей Логвиненко, добавив, что вскоре власти подготовят список елочных базаров и торговых площадок, где можно купить ель к Новому году.

Ранее в Ростове сообщили, когда закончат установку главных городских елок на площади Советов и у парка Горького.

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