В Ростове-на-Дону приступили к работе елочные базары

В понедельник, 4 декабря, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что на территории города начали работать первые елочные базары. К 12 декабря в формате ярмарок и елочных базаров организуют 30 торговых площадок по торговле елями и соснами на муниципальных участках земли. Кроме того, в Ростове жители смогут купить новогодние деревья и традиционные атрибуты Нового года в торговых центрах и крупных гипермаркетах.