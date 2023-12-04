В Ростове распланируют землю под трамвайную линию от Стачки до Малиновского

В конце ноября власти Ростова выдали ООО «СИНАРА — Городские Транспортные Решения Ростова-на-Дону» разрешение на планировку и межевание территории на Западном жилом массиве. Речь идет об участке земли площадью 44,13 гектара в границах от улицы Малиновского до площади Мичурина по улицам 339-й Стрелковой Дивизии, Зорге и проспекту Стачки.