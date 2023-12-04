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В Ростове распланируют землю под трамвайную линию от Стачки до Малиновского

В Ростове распланируют землю под трамвайную линию от Стачки до Малиновского

4 декабря 2023, 18:10
Фото: 1MI
В Ростове распланируют землю под трамвайную линию от Стачки до Малиновского
В Ростове под строительство еще одной трамвайной линии распланируют 44,13 гектара земли от проспекта Стачки до улицы Малиновского, соответствующая документация появилась на портале администрации города.

В конце ноября власти Ростова выдали ООО «СИНАРА — Городские Транспортные Решения Ростова-на-Дону» разрешение на планировку и межевание территории на Западном жилом массиве. Речь идет об участке земли площадью 44,13 гектара в границах от улицы Малиновского до площади Мичурина по улицам 339-й Стрелковой Дивизии, Зорге и проспекту Стачки.

Участок планировки и межевания трамвайной линии в РостовеУчасток планировки и межевания трамвайной линии в Ростове
Участок планировки и межевания трамвайной линии в Ростове
Фото: администрация Ростова

Документацию для размещения трамвайной линии необходимо подготовить за один год, а в ближайшие 20 дней «Синаре» должны передать всю необходимую информацию об объекте.

Трамваи из Левенцовки в центр Ростова запустят в 2025 году
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Ранее сообщалось, что уже в 2025 году между Левенцовкой и центром Ростова начнут курсировать трамваи.

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