В Ростове распланируют землю под трамвайную линию от Стачки до Малиновского

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
В конце ноября власти Ростова выдали ООО «СИНАРА — Городские Транспортные Решения Ростова-на-Дону» разрешение на планировку и межевание территории на Западном жилом массиве. Речь идет об участке земли площадью 44,13 гектара в границах от улицы Малиновского до площади Мичурина по улицам 339-й Стрелковой Дивизии, Зорге и проспекту Стачки.
Документацию для размещения трамвайной линии необходимо подготовить за один год, а в ближайшие 20 дней «Синаре» должны передать всю необходимую информацию об объекте.
Ранее сообщалось, что уже в 2025 году между Левенцовкой и центром Ростова начнут курсировать трамваи.