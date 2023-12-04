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В ростовском музее выставили картину Айвазовского с необычным свойством

В ростовском музее выставили картину Айвазовского с необычным свойством

4 декабря 2023, 06:36
Фото: Айвазовский И.К./1880 г.
В ростовском музее выставили картину Айвазовского с необычным свойством
В Ростове-на-Дону светится в темноте выставленная в музее картина Ивана Айвазовского «Лунная ночь», сообщают СМИ.

В данный момент полотно находится в Ростовском областном музее изобразительных искусств. По информации Big-rostov, когда выключается свет, то картина начинает светиться.

«Краски флуоресцируют — это фиксирует даже камера наблюдения, когда в залах нет света», — сказано в сообщении. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Реставраторы Русского музея изучили картины, пострадавшие от теракта в Таганроге
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Добавим, что сейчас в музее можно увидеть экспозицию «Иван Айвазовский. Наставники и последователи», которая будет доступна до 30 декабря.

Ранее реставраторы Русского музея изучили картины, пострадавшие от теракта в Таганроге. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Теракт#Последние новости Ростова на сегодня#Музей#Ростов
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