В ростовском музее выставили картину Айвазовского с необычным свойством

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В данный момент полотно находится в Ростовском областном музее изобразительных искусств. По информации Big-rostov, когда выключается свет, то картина начинает светиться.
«Краски флуоресцируют — это фиксирует даже камера наблюдения, когда в залах нет света», — сказано в сообщении. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Добавим, что сейчас в музее можно увидеть экспозицию «Иван Айвазовский. Наставники и последователи», которая будет доступна до 30 декабря.
Ранее реставраторы Русского музея изучили картины, пострадавшие от теракта в Таганроге. Материал на эту тему читайте по ссылке.