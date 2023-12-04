В Ростовской области цены на яйца «подскочили» на 20,2 рубля за месяц

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
В конце ноября Ростовстат опубликовал отчет о среднем уровне цен на товары и услуги в Ростовской области. Последние месяцы в регионе сохраняется стабильный рост цен на продукты животного происхождения, в частности мясо, птицу, яйца и молочную продукцию.
Кроме того, аналитики объявили, что с конца октября цены на яйца в Ростовской области в среднем выросли с 94,53 до 114,72 рубля за десяток (+21,3%). При этом в Ростове рост цен на яйца с конца октября до 27 ноября составил 16,78 рубля, в Таганроге — 23,47 рубля, в Сальске — 25,83 рубля, в Шахтах — 19,81 рубля, в Волгодонске — 22,56 рубля.
По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Ольги Горбанёвой, подобный рост цен обеспечен снижением объемов производства яиц в частном секторе, а также ростом расходов предприятий на содержание птиц.