В Ростовской области цены на яйца «подскочили» на 20,2 рубля за месяц

Кроме того, аналитики объявили, что с конца октября цены на яйца в Ростовской области в среднем выросли с 94,53 до 114,72 рубля за десяток (+21,3%). При этом в Ростове рост цен на яйца с конца октября до 27 ноября составил 16,78 рубля, в Таганроге — 23,47 рубля, в Сальске — 25,83 рубля, в Шахтах — 19,81 рубля, в Волгодонске — 22,56 рубля.