В Ростовскую область продолжают завозить пиротехнику, несмотря на запрет салютов

Стоит заметить, что с 1 декабря в Ростовской области действует запрет на запуск салютов и фейерверков на территории региона. Ограничения будут действовать до весны 2024 года. Однако сами жители Ростовской области считают один лишь запрет неэффективным, ведь штрафы за запуск салюта зачастую значительно ниже его стоимости, а пока сами салюты находятся в продаже — жителям стоит готовиться к взрывам пиротехники по ночам.