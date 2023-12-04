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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В Ростовскую область продолжился импорт пиротехники, несмотря на запрет салютов

В Ростовскую область продолжают завозить пиротехнику, несмотря на запрет салютов

4 декабря 2023, 12:05
Фото: Pxhere
В Ростовскую область продолжился импорт пиротехники, несмотря на запрет салютов
В Ростовскую область продолжают завозить пиротехнику, несмотря на запрет запуска фейерверков, об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

В понедельник, 4 декабря, таможенники объявили, что с октября по ноябрь 2023 года в таможне задекларировали более 1,1 тысячи тонн новогодних товаров и праздничных атрибутов.

Так таможню преодолели 63 тонны елей, более 355 тонн елочных игрушек и украшений, а также сотни тонн наборов конфет, фигурок Деда Мороза и драконов.

«В преддверии самого волшебного праздника участники ВЭД также ввозят значительные объемы пиротехники и цитрусовых», — сказано в сообщении.

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Стоит заметить, что с 1 декабря в Ростовской области действует запрет на запуск салютов и фейерверков на территории региона. Ограничения будут действовать до весны 2024 года. Однако сами жители Ростовской области считают один лишь запрет неэффективным, ведь штрафы за запуск салюта зачастую значительно ниже его стоимости, а пока сами салюты находятся в продаже — жителям стоит готовиться к взрывам пиротехники по ночам.

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