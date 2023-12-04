В Ростовскую область завезли Дедов Морозов, а жителей призвали успокоиться

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Южное таможенное управление объявило, что в Ростовскую область ввезли более 46 тонн фигурок Деда Мороза и символа наступающего 2024 года — Дракона.
Этот груз преодолел таможню в период с октября по ноябрь 2023 года, вместе с 63 тоннами елей натурального и искусственного происхождения, 355 тоннами елочных игрушек, гирлянд, мишуры и другого декора. Кроме того, таможню прошли 388 тонны сладких наборов к Новому году, а также пиротехника и мандарины.
В общей сложности участники внешнеэкономической деятельности из Ростовской области получили 1,1 тысячи тонн новогодней атрибутики и товаров.
Важной новостью дня стало напоминание о том, что в период новогодних праздников в Ростове введут ограничение проезда для грузовиков.
Так, по словам замглавы администрации города Дмитрия Симкова, проезд для грузовых автомобилей в январе будут закрывать ежедневно дважды в день — с 05.00 до 9.00 и с 16.00 до 20.00 мск. В общей сложности, въезд на территорию Ростова каждый день будет закрыт на восемь часов.
Пока транспортным компаниям рекомендуют учитывать эти ограничения при составлении графика работы водителей на январь, также транспортные компании предупредили, что на проспекте Шолохова появится пост весового контроля. Его задачей будет не впускать на территорию Ростова перегруженные автомобили.
Главной новостью дня стали сообщения о работе систем ПВО в Ростовской области. Около 15.00 мск в соцсетях стали появляться сообщения от жителей Ростова-на-Дону, Азова, Аксая, Батайска и Таганрога, которые заявили о серии взрывов, раздавшихся в небе над Ростовской областью. По словам дончан, грохот был такой силы, что сработала сигнализация автомобилей, и задрожали стекла в зданиях.
Однако буквально через несколько минут губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг версию земляков о том, что взрывы произошли именно на территории региона.
По словам губернатора, военные «работали» по целям за пределами Ростовской области, а потому местным жителям следует сохранять спокойствие и не поддаваться панике.