В Ростовскую область завезли Дедов Морозов, а жителей призвали успокоиться

Так, по словам замглавы администрации города Дмитрия Симкова, проезд для грузовых автомобилей в январе будут закрывать ежедневно дважды в день — с 05.00 до 9.00 и с 16.00 до 20.00 мск. В общей сложности, въезд на территорию Ростова каждый день будет закрыт на восемь часов.