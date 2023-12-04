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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Власти избавились от своей доли акций в «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»

Власти избавились от своей доли акций в «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»

4 декабря 2023, 12:38
Фото: Midjourney
Власти избавились от своей доли акций в «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»
В Ростове власти продали с молотка 142,1 тысячи акций в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», данные об этом появились на площадке «Сбербанк-АСТ».

Напомним, в начале ноября Департамент имущественно-земельных отношений Ростова выставил на торги 142,1 тысячи акций, 21,8 тысячи из которых относятся к привилегированному типу А. Общая стоимость лота составила 10,79 миллиона рублей.

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Согласно данным площадки «Сбербанк-АСТ», победителем торгов стал Алексей Цырульник, который предложил за акции ровно ту цену, что назначил ДИЗО. Хотя уже в документации на торговой площадки указано, что Цырульник приобрел 376 обыкновенных акций, что составляет 0,26% уставного капитала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Ранее ростовчане пожаловались на сервис «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

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