Власти избавились от своей доли акций в «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Напомним, в начале ноября Департамент имущественно-земельных отношений Ростова выставил на торги 142,1 тысячи акций, 21,8 тысячи из которых относятся к привилегированному типу А. Общая стоимость лота составила 10,79 миллиона рублей.
Согласно данным площадки «Сбербанк-АСТ», победителем торгов стал Алексей Цырульник, который предложил за акции ровно ту цену, что назначил ДИЗО. Хотя уже в документации на торговой площадки указано, что Цырульник приобрел 376 обыкновенных акций, что составляет 0,26% уставного капитала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Ранее ростовчане пожаловались на сервис «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».