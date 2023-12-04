Власти избавились от своей доли акций в «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»

Согласно данным площадки «Сбербанк-АСТ», победителем торгов стал Алексей Цырульник, который предложил за акции ровно ту цену, что назначил ДИЗО. Хотя уже в документации на торговой площадки указано, что Цырульник приобрел 376 обыкновенных акций, что составляет 0,26% уставного капитала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».