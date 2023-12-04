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Published Сегодня, 12:39

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Updated Сегодня, 12:41

Власти Ростова собираются перекрыть въезд грузовикам на новогодние праздники

Власти Ростова собираются перекрыть въезд грузовикам на новогодние праздники

4 декабря 2023, 12:39
Фото: Pxhere
Власти Ростова собираются перекрыть въезд грузовикам на новогодние праздники
В Ростове введут запрет для проезда грузовых автомобилей на территорию города на период новогодних праздников, деталями поделился портал Donnews.

Издание объявило со ссылкой на выступление замглавы администрации города Дмитрия Симкова, что в январе водителям грузовиков собираются запретить въезд на территорию Ростова.

По словам Симкова, город будет закрыт для проезда по утрам и вечерам. Ограничения будут действовать по четыре часа — с 05.00 до 9.00 и с 16.00 до 20.00 мск.

Въезд грузовикам в Ростов-на-Дону начнут перекрывать с января 2024 года
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До тех пор представителям транспортных компаний предстоит продумать новую логистику и схему работы, а также реорганизовать расписание работы водителей грузовиков. В дополнение к этому власти объявили, что на проспекте Шолохова появится весовой пост, который ограничит въезд на территорию Ростова перегруженных авто.

Ранее власти объявили, что собираются подготовить анализ транспортной обстановки на территории Ростова к 1 июля 2024 года, чтобы установить запрет на движение грузовиков по улицам города.

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