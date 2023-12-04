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Волонтера из Шахт осудили за аферу при покупке тепловизора для мобилизованных

Волонтера из Шахт осудили за аферу при покупке тепловизора для мобилизованных

4 декабря 2023, 14:26
Фото: mil.ru
Волонтера из Шахт осудили за аферу при покупке тепловизора для мобилизованных
В Ростовской области огласили приговор Юлии Ткаченко, которая забрала себе предназначенные для покупки тепловизора деньги, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Ткаченко была волонтером отдела по молодежной политики администрации Шахт и узнала, что местной жительнице нужна помощь в покупке тепловизора для мобилизованных. Она связалась с женщиной и попросила ее прислать 165 тысяч рублей на приобретение оборудования.

В дальнейшем все деньги Ткаченко забрала себе и потратила на личные цели. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело и теперь суд огласил приговор.

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Ткаченко назначили один год заключения в колонии-поселения. Это решение еще не вступило в законную силу.

Ранее мошенники атаковали жителей Шахт сообщениями от главы администрации.

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