Волонтера из Шахт осудили за аферу при покупке тепловизора для мобилизованных

Ткаченко была волонтером отдела по молодежной политики администрации Шахт и узнала, что местной жительнице нужна помощь в покупке тепловизора для мобилизованных. Она связалась с женщиной и попросила ее прислать 165 тысяч рублей на приобретение оборудования.