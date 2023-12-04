Волонтера из Шахт осудили за аферу при покупке тепловизора для мобилизованных

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Ткаченко была волонтером отдела по молодежной политики администрации Шахт и узнала, что местной жительнице нужна помощь в покупке тепловизора для мобилизованных. Она связалась с женщиной и попросила ее прислать 165 тысяч рублей на приобретение оборудования.
В дальнейшем все деньги Ткаченко забрала себе и потратила на личные цели. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело и теперь суд огласил приговор.
Ткаченко назначили один год заключения в колонии-поселения. Это решение еще не вступило в законную силу.
Ранее мошенники атаковали жителей Шахт сообщениями от главы администрации.