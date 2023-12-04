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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

«Второй был громче»: ростовчане заявили о мощных звуках взрывов

«Второй был громче»: ростовчане заявили о мощных звуках взрывов

4 декабря 2023, 12:38
Фото: mil.ru
«Второй был громче»: ростовчане заявили о мощных звуках взрывов

Ростовчане заявили о вое и мощном звуке взрыва днем 4 декабря

В Ростове-на-Дону был слышен вой, после чего раздался громкий звук, похожий на взрыв, сообщили они в соцсетях.

Встревоженные горожане в одно время начали оставлять десятки комментариев на эту тему. В частности, они поделились информацией о грохоте, раздавшемся в нескольких районах донской столицы.

«Это даже не взрыв, было будто несколько залпов», — заявили горожане.

«Что это было? Кто то в курсе?», — интересуются местные жители.

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«Второй подряд и более громкий», — пишут ростовчане. Они рассказали, что из-за грохота у них в квартирах дрожали стекла.

«Окраины слышим и сильно», — говорится в комментариях. Добавим, что официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее власти прокомментировали слухи о работе систем ПВО в Ростовской области.

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