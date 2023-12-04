«Второй был громче»: ростовчане заявили о мощных звуках взрывов

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Встревоженные горожане в одно время начали оставлять десятки комментариев на эту тему. В частности, они поделились информацией о грохоте, раздавшемся в нескольких районах донской столицы.
«Это даже не взрыв, было будто несколько залпов», — заявили горожане.
«Что это было? Кто то в курсе?», — интересуются местные жители.
«Второй подряд и более громкий», — пишут ростовчане. Они рассказали, что из-за грохота у них в квартирах дрожали стекла.
«Окраины слышим и сильно», — говорится в комментариях. Добавим, что официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее власти прокомментировали слухи о работе систем ПВО в Ростовской области.