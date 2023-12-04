ЮФУ запустил Комплексную программу стажировок кубинских студентов

Участники проекта «Стажировка в России — шаг к успеху!» прошли конкурсный отбор и были распределены в соответствии с направлениями и типами стажировок (научно-исследовательских, образовательных и языковых), а также с учетом пожеланий направляющих кубинских вузов и рекомендаций Министерства высшего образования Кубы. Программы для кубинских студентов, магистрантов и аспирантов включают в себя не только профильную составляющую, ориентированную на различные научные области знания, но и занятия по русскому языку, культурно-ознакомительные мероприятия.