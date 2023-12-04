ЮФУ запустил Комплексную программу стажировок кубинских студентов

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В 2023 году проект осуществляется при участии трех российских вузов: Южного федерального университета, Московского государственного лингвистического университета и Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, а также девяти кубинских вузов: Гаванского университета, Гаванского технологического университета им. Хосе Антонио Эчеверрия (CUJAE), Университета педагогических наук «Энрике Хосе Варона», Университета г. Камагуэй, Университета Гуантанамо, Университета компьютерных наук (UCI), Центрального университета «Марта Абреу»-де лас Вильяс, Университета г. Сьенфуэгос, Университета Моа. Неоценимую поддержку проекту оказывает Министерство высшего образования Кубы.
20 кубинских обучающихся уже прибыли в Россию и приступили к прохождению своих стажировок. В ближайшее время ожидается прибытие еще десятистажеров. Как и других участников комплексной программы, их встретят в аэропорту Шереметьево сотрудники российских вузов партнеров проекта, которые постараются сделать так, чтобы теплая, дружеская атмосфера помогла кубинцам как можно быстрее адаптироваться к русской зиме. Представители ЮФУ также обеспечат обучающихся зимней одеждой и обувью.
Участники проекта «Стажировка в России — шаг к успеху!» прошли конкурсный отбор и были распределены в соответствии с направлениями и типами стажировок (научно-исследовательских, образовательных и языковых), а также с учетом пожеланий направляющих кубинских вузов и рекомендаций Министерства высшего образования Кубы. Программы для кубинских студентов, магистрантов и аспирантов включают в себя не только профильную составляющую, ориентированную на различные научные области знания, но и занятия по русскому языку, культурно-ознакомительные мероприятия.
Комплексная программа стажировок кубинских студентов в 2023 году подразумевает разные форматы проведения. Так, 16 октября в гибридном формате ЮФУ запустил программу языковых стажировок кубинских студентов на площадке Гаванского технологического университета им. Хосе Антонио Эчеверрия (CUJAE). В торжественном открытии программы приняли участие представители ректората, деканы факультетов, руководители департаментов Технологического университета, студенты и руководители Союза электроэнергетики Республики Кубы. Руководитель департамента международных отношений университета Луис Альбертуо Руэда Гусман в приветственном слове подчеркнул значимость данного проекта для создания перспектив профессионального роста и развития кубинских студентов, магистрантов и молодых исследователей.
В программе языковой стажировки ЮФУ на площадке CUJAE принимают участие 20 кубинских стажеров, в основном магистранты и аспиранты, которые распределены по двум учебным группам. Кубинские стажеры ЮФУ, планирующие пройти научно-исследовательские стажировки в вузах России в случае дальнейшего развития проекта, приступили к практическим занятиям интенсивного профессионально-ориентированного курса русского языка инженерной направленности.
По просьбе руководства Технологического университета для углубления и оптимизации контактов между кубинскими и российскими вузами была открыта еще одна группа обучения русскому языку, в которой занимаются преподаватели и сотрудники административно-управленческого аппарата.
Занятия проводятся молодыми преподавателями Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских исследований ЮФУ Анастасией Зубаревой и Валерией Макеевой, имеющими большой опыт обучения русскому языку как иностранному и свободно владеющими испанским языком, что позволяет им активно применять этноориентированнуюметодику в процессе обучения и проведения культурно-просветительских мероприятий по ознакомлению кубинских стажеров с историей, культурой и реалиями современной России.
Кубинские студенты проходят стажировки в нескольких подразделениях ЮФУ, среди которых Институт наук о Земле, Академия биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского, Институт компьютерных технологий и информационной безопасности, Институт радиотехнических систем и управления, Химический, Юридический и Экономический факультеты, а также Международный институт междисциплинарного образования и иберо-американских исследований.
Руководство Гаванского технологического университета им. Хосе Антонио Эчеверрия (CUJAE), преподаватели и студенты проявляют большую заинтересованность в проекте стажировок и оказывают ему всемерную поддержку.
Всего в Комплексной программе стажировок кубинских студентов на территории Российской Федерации «Стажировка в России — шаг к успеху!» в 2023 году принимают участие 50 обучающихся различных вузов Республики Куба.