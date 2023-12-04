Задержания судей могут пройти в разных городах Ростовской области по делу Золотаревой

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Напомним, что Золотарева стала фигуранткой громкого уголовного дела, которое сопровождалось обысками. Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс.
«В конце ноября прошли обыски в Советском и Ленинском районных судах Ростова, но это только начало. Появляются все новые факты о работе судей, могут быть затронуты суды и в других городах», — пишет издание.
Отмечается, что судебную систему региона может ждать масштабное обновление кадров. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
О том, как проходит дело Золотаревой, читайте в материале RostovGazeta.