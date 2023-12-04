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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Новые задержания не исключили по делу экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой

Задержания судей могут пройти в разных городах Ростовской области по делу Золотаревой

4 декабря 2023, 07:08
Фото: Midjourney
Новые задержания не исключили по делу экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой

Новые аресты могут пройти в Ростовской области по делу Золотаревой

Задержание нескольких судей возможно в рамках расследование деятельности экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой, сообщает Bloknot-rostov со ссылкой на источник.

Напомним, что Золотарева стала фигуранткой громкого уголовного дела, которое сопровождалось обысками. Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

«В конце ноября прошли обыски в Советском и Ленинском районных судах Ростова, но это только начало. Появляются все новые факты о работе судей, могут быть затронуты суды и в других городах», — пишет издание.

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Отмечается, что судебную систему региона может ждать масштабное обновление кадров. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

О том, как проходит дело Золотаревой, читайте в материале RostovGazeta.

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