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Дончан призвали отказаться от салютов, чтобы не мешать работе ПВО

Жителей Ростовской области призвали отказаться от салютов, чтобы не мешать работе ПВО

4 декабря 2023, 15:41
Фото: 16.mchs.gov.ru
Дончан призвали отказаться от салютов, чтобы не мешать работе ПВО

Дончан призвали отказаться от салютов, чтобы не мешать работе ПВО

Жителей Ростовской области призвали не нарушать запрет на запуск салютов, чтобы не мешать работе авиации и систем ПВО, с таким обращением выступил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

В понедельник, 4 декабря, в своем Telegram-канале Андрей Фатеев напомнил, что с 1 декабря на территории Ростовской области начал действовать полный запрет запуска пиротехники. По словам главы администрации Таганрога, это справедливое решение, учитывая, насколько небезопасно использование салютов и фейерверков людьми без соответствующих навыков, это подтверждает и рост числа несчастных случаев, связанных с применением пиротехники.

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Кроме того, Таганрог находится в непосредственной близости от зоны СВО, а потому салюты и взрывы могут вызвать тревогу у дончан.

«Мы все смогли в этом убедиться, в том числе и 28 июля. Не стоит мешать работе авиации и ПВО», — добавил Андрей Фатеев, призвав земляков не подвергать себя и окружающих опасности.

Ранее стало известно, что в Ростовскую область продолжили ввоз импортной пиротехники после 1 декабря.

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