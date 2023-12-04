Жителей Ростовской области призвали отказаться от салютов, чтобы не мешать работе ПВО

В понедельник, 4 декабря, в своем Telegram-канале Андрей Фатеев напомнил, что с 1 декабря на территории Ростовской области начал действовать полный запрет запуска пиротехники. По словам главы администрации Таганрога, это справедливое решение, учитывая, насколько небезопасно использование салютов и фейерверков людьми без соответствующих навыков, это подтверждает и рост числа несчастных случаев, связанных с применением пиротехники.