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Ростовская область не вошла в топ-10 городов по отсутствию вредных привычек

Жители Ростовской области реже других отказываются от алкоголя и курения

4 декабря 2023, 07:44
Фото: Midjourney
Ростовская область не вошла в топ-10 городов по отсутствию вредных привычек
Ростовская область оказалась на 22 месте среди других регионов России по отсутствию вредных привычек у жителей, сообщает РИА «Новости».

За год ситуация улучшилась сразу в 72 регионах страны, а самый здоровый образ жизни ведут в Чечне, Дагестане и Ингушетии. В топ-5 также попали Ульяновская область и Кабардино-Балкария.

Ростовская область оказалась на 22 месте, с ней в рейтинге граничат Санкт-Петербург и Орловская область. Хуже всего дела обстоят в Хакасии и Еврейской АО, где не торопятся отказываться от курения и алкоголя.

Краснодар обошел Ростов в рейтинге качества жизни
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Ранее Краснодар обошел Ростов в рейтинге качества жизни. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого Ростовская область заняла 46-е место в России по уровню зарплат населения.

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