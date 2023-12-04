Жители Ростовской области реже других отказываются от алкоголя и курения

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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За год ситуация улучшилась сразу в 72 регионах страны, а самый здоровый образ жизни ведут в Чечне, Дагестане и Ингушетии. В топ-5 также попали Ульяновская область и Кабардино-Балкария.
Ростовская область оказалась на 22 месте, с ней в рейтинге граничат Санкт-Петербург и Орловская область. Хуже всего дела обстоят в Хакасии и Еврейской АО, где не торопятся отказываться от курения и алкоголя.
Ранее Краснодар обошел Ростов в рейтинге качества жизни. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого Ростовская область заняла 46-е место в России по уровню зарплат населения.