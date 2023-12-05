Александр Ищенко: «Единая Россия» оправдает оказанное дончанами доверие

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
В уходящем году партия ориентировалась на приоритеты, которые обозначил Президент России в Послании Федеральному Собранию страны 21 февраля, в их числе — развитие экономики и социальной сферы, поддержка сельских территорий.
Об этом рассказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко. Он отметил, что ключевое направление работы партии — исполнение народной программы, которую «Единая Россия» составила вместе с жителями России и Ростовской области.
В ней отражены задачи строительства и капремонта социально значимых учреждений, таких как детские сады, школы, объекты здравоохранения, культуры и спорта, благоустройство общественных территорий, развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры.
Важным направлением остается социальная газификация, которую «Единая Россия» осуществляет совместно с «Газпромом», большое внимание этой задаче уделяет и Губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По словам Александра Ищенко, те задачи, которые перед партией ставили люди, учтены в главном финансовом документе региона.
«Осуществление народной программы, строительство и реконструкция социально значимых объектов в 2024 году и на период 2025–2026 годов обеспечены бюджетными средствами. В бюджетных расходах учтена значительная часть наказов избирателей, которые поступили в ходе выборов депутатов областного парламента», — уточнил спикер донского парламента.
Кроме того, в 2023 году «Единая Россия» продолжала гуманитарную миссию, помощь военнослужащим и их семьям.
«Участникам специальной военной операции и их семьям оказываются на Дону более 30 видов социальной поддержки. В полном объеме внедрен Единый стандарт региональных мер поддержки», — рассказал Александр Ищенко.
Он напомнил, что донские депутаты всех уровней от «Единой России» регулярно доставляют в зону СВО дополнительное снаряжение и оснащение, которое бойцы используют при выполнении боевых задач и обустройстве армейского быта.
Опорой для партии в этой работе стали активисты «Молодой Гвардии Единой России», также на базе региональной приемной создан Центр помощи по вопросам СВО.
В своем докладе лидер донских единороссов рассказал о работе партийных проектов, их на Дону реализуется более двух десятков, в том числе 2 региональных. Среди них — новый проект «Za Самбо», который направлен на популяризацию здорового образа жизни и патриотическое воспитание молодежи.
Важным достижением уходящего года стала убедительная победа «Единой России» на сентябрьских выборах, по итогам которых партия получила квалифицированное большинство в региональном парламенте — 54 из 60 депутатских мандатов.
Подводя итоги, Александр Ищенко назвал 2023 год очень успешным для донской «Единой России». Говоря о задачах следующего года, он подчеркнул, что оказанная жителями Ростовской области поддержка должна будет отразиться в конкретных шагах и решениях.
Например, при формировании бюджетов всех уровней, где не менее двух третей будут занимать социальные расходы и расходы на инфраструктурное развитие.
Кроме того, единороссы обновили состав своих выборных коллегиальных органов. Изменения затронули президиум регионального политического совета партии и сам политсовет, в который вошли главный врач Новочеркасской БСМП Борис Гуркин, председатель регионального Молодежного парламента Никита Корелов, донской депутат Александр Косачев и другие.
Также на конференции избрали делегатов на предстоящий XXI Съезд партии в Москве. Делегацию возглавит Губернатор Ростовской области, член Высшего совета «Единой России» Василий Голубев.