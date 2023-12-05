Александр Ищенко: «Единая Россия» оправдает оказанное дончанами доверие

В своем докладе лидер донских единороссов рассказал о работе партийных проектов, их на Дону реализуется более двух десятков, в том числе 2 региональных. Среди них — новый проект «Za Самбо», который направлен на популяризацию здорового образа жизни и патриотическое воспитание молодежи.