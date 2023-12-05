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Published Сегодня, 13:17

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Updated Сегодня, 13:19

Банк ЗЕНИТ получил награду за поддержку фонда «Синдром любви»

Банк ЗЕНИТ получил награду за поддержку фонда «Синдром любви»

5 декабря 2023, 13:17
Фото: ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк ЗЕНИТ стал лауреатом премии фонда «Синдром любви» за включенное сердце во благо людей с синдромом Дауна. Награда вручена банку за многолетнюю поддержку «солнечных» детей.

В канун Нового года Банк ЗЕНИТ на протяжении четырех лет дарит подопечным фонда полезные подарки. Также сотрудники помогают собраться в школу. Благодаря такой вовлеченности дети получают качественное образование.

Помимо сотрудников Банка ЗЕНИТ, в акциях фонда активно участвуют клиенты и бизнес-партнеры кредитной организации. Все средства идут на оплату занятий с опытными логопедами, дефектологами и психологами, а также на приобретение методических пособий и комплектов специальной литературы.

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