Банк ЗЕНИТ получил награду за поддержку фонда «Синдром любви»

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В канун Нового года Банк ЗЕНИТ на протяжении четырех лет дарит подопечным фонда полезные подарки. Также сотрудники помогают собраться в школу. Благодаря такой вовлеченности дети получают качественное образование.
Помимо сотрудников Банка ЗЕНИТ, в акциях фонда активно участвуют клиенты и бизнес-партнеры кредитной организации. Все средства идут на оплату занятий с опытными логопедами, дефектологами и психологами, а также на приобретение методических пособий и комплектов специальной литературы.