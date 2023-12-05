Банк ЗЕНИТ получил награду за поддержку фонда «Синдром любви»

Помимо сотрудников Банка ЗЕНИТ, в акциях фонда активно участвуют клиенты и бизнес-партнеры кредитной организации. Все средства идут на оплату занятий с опытными логопедами, дефектологами и психологами, а также на приобретение методических пособий и комплектов специальной литературы.