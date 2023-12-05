Более 50% россиян никогда не посещали достопримечательности своего региона

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Президент Федерации Рестораторов и Отельеров России Игорь Бухаров отметил, что некоторые считают, что за границей все интереснее. В прошлом в школах были школьные экскурсии, где дети осматривали и изучали свой родной край. Сейчас таких возможностей нет. Люди, которые проводят больше времени в интернете и перед телевизором, не видят призыва к изучению своего родного края, пишет ИА RuNews24.ru.
Бухаров считает, что необходимо рассказывать детям о родном крае в школах и организовывать для них экскурсии. Таким образом, через детей можно заинтересовать и их родителей. Он также подчеркнул важность продвижения — PR и рекламы, которые могут стимулировать людей путешествовать.
В качестве примера Бухаров привел свой опыт поездок по регионам страны. Он отметил, что когда он приезжает в регионы и спрашивает местных жителей, почему стоит приехать к ним, они не могут дать четкий ответ. Люди упоминают только красивую природу и вкусную еду, но это есть везде. Они не могут объяснить, почему стоит посетить их регион.
Бухаров подчеркнул важность знаний о своем родном крае. Например, многие молодые люди не знают, кто такой Тютчев, хотя в их регионе есть музей, посвященный этому поэту. Также, по его мнению, недостаточно вложений в продвижение таких достопримечательностей. Люди часто предпочитают поездку на море в Турцию, потому что они считают, что синее небо, море, желтый песок и солнце более привлекательны для отдыха, чем посещение музея.