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Published Сегодня, 09:03

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Более 50% россиян никогда не посещали достопримечательности своего региона

5 декабря 2023, 09:03
Более половины жителей России никогда не посещали исторические достопримечательности своего региона. Только 66% опрошенных людей могут назвать три архитектурные достопримечательности своего края.

Президент Федерации Рестораторов и Отельеров России Игорь Бухаров отметил, что некоторые считают, что за границей все интереснее. В прошлом в школах были школьные экскурсии, где дети осматривали и изучали свой родной край. Сейчас таких возможностей нет. Люди, которые проводят больше времени в интернете и перед телевизором, не видят призыва к изучению своего родного края, пишет ИА RuNews24.ru.

Бухаров считает, что необходимо рассказывать детям о родном крае в школах и организовывать для них экскурсии. Таким образом, через детей можно заинтересовать и их родителей. Он также подчеркнул важность продвижения — PR и рекламы, которые могут стимулировать людей путешествовать.

В качестве примера Бухаров привел свой опыт поездок по регионам страны. Он отметил, что когда он приезжает в регионы и спрашивает местных жителей, почему стоит приехать к ним, они не могут дать четкий ответ. Люди упоминают только красивую природу и вкусную еду, но это есть везде. Они не могут объяснить, почему стоит посетить их регион.

Бухаров подчеркнул важность знаний о своем родном крае. Например, многие молодые люди не знают, кто такой Тютчев, хотя в их регионе есть музей, посвященный этому поэту. Также, по его мнению, недостаточно вложений в продвижение таких достопримечательностей. Люди часто предпочитают поездку на море в Турцию, потому что они считают, что синее небо, море, желтый песок и солнце более привлекательны для отдыха, чем посещение музея.

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