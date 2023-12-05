Более 50% россиян никогда не посещали достопримечательности своего региона

Бухаров подчеркнул важность знаний о своем родном крае. Например, многие молодые люди не знают, кто такой Тютчев, хотя в их регионе есть музей, посвященный этому поэту. Также, по его мнению, недостаточно вложений в продвижение таких достопримечательностей. Люди часто предпочитают поездку на море в Турцию, потому что они считают, что синее небо, море, желтый песок и солнце более привлекательны для отдыха, чем посещение музея.