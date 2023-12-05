«Дом тряхнуло хорошо»: жители Ростовской области заявили о звуке взрыва

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Громкий звук услышали жители нескольких городов, а на улицах сработали сигнализации у припаркованных автомобилей. В частности, о грохоте рассказали люди в Таганроге и Азовском районе.
«Жители Таганрога сообщают о громком взрыве, от которого тряслись стены», — пишет один из Telegram-каналов.
«Стекла чуть не улетели», — заявили пользователи в комментариях.
«Дом тряхнуло хорошо», — сообщают горожане. По их словам, звук был очень сильный и разносился по различным районам города.
Добавим, что официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. Аналогичные сообщения от жителей региона были и в понедельник, а позже губернатор рассказал о сработавшей системе ПВО.