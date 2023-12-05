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«Стены тряслись»: жители Ростовской области заявили о звуке взрыва

«Дом тряхнуло хорошо»: жители Ростовской области заявили о звуке взрыва

5 декабря 2023, 07:54
Фото: mil.ru
«Стены тряслись»: жители Ростовской области заявили о звуке взрыва

Жители в Ростовской области заявили о звуке взрыва 5 декабря

Жители Ростовской области утром во вторник, 5 декабря, услышали громкий звук, напоминающий взрыв, сообщили они в соцсетях.

Громкий звук услышали жители нескольких городов, а на улицах сработали сигнализации у припаркованных автомобилей. В частности, о грохоте рассказали люди в Таганроге и Азовском районе.

«Жители Таганрога сообщают о громком взрыве, от которого тряслись стены», — пишет один из Telegram-каналов.

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«Стекла чуть не улетели», — заявили пользователи в комментариях.

«Дом тряхнуло хорошо», — сообщают горожане. По их словам, звук был очень сильный и разносился по различным районам города.

Добавим, что официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. Аналогичные сообщения от жителей региона были и в понедельник, а позже губернатор рассказал о сработавшей системе ПВО.

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