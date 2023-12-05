Экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера оставили в колонии

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Напомним, что Майер стал фигурантом уголовного дела за злоупотребление полномочиями при благоустройстве парковых зон. Тогда его приговорили к трем годам и пяти месяцам заключения, но позже срок ужесточили до пяти лет колонии.
Теперь материалы дела рассмотрел Четвертый кассационный суд в Краснодаре, но ничего менять не стал.
«Бывший министр не смог обжаловать приговор, его адвокат с этим не согласился и намерен теперь дойти до Верховного суда», — пишет издание. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее бывшему замгубернатора Сергею Сидашу дали 4 года колонии в Ростове-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.