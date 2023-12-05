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Суд не выпустил на свободу экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера

Экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера оставили в колонии

5 декабря 2023, 14:19
Фото: Правительство РО
Суд не выпустил на свободу экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера

Суд оставил в силе приговор экс-министру ЖКХ в Ростовской области Майеру

Суд оставил в силе приговор бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру, которого осудили по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает «Московский комсомолец».

Напомним, что Майер стал фигурантом уголовного дела за злоупотребление полномочиями при благоустройстве парковых зон. Тогда его приговорили к трем годам и пяти месяцам заключения, но позже срок ужесточили до пяти лет колонии.

Теперь материалы дела рассмотрел Четвертый кассационный суд в Краснодаре, но ничего менять не стал.

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«Бывший министр не смог обжаловать приговор, его адвокат с этим не согласился и намерен теперь дойти до Верховного суда», — пишет издание. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее бывшему замгубернатора Сергею Сидашу дали 4 года колонии в Ростове-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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