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Горевший пять раз Дом Парамоновых в Ростове продали за 66 млн рублей

Горевший пять раз Дом Парамоновых в Ростове продали за 66 млн рублей

5 декабря 2023, 11:10
Фото: МЧС по РО
Горевший пять раз Дом Парамоновых в Ростове продали за 66 млн рублей
В Ростове-на-Дону продали с аукциона здание по улице Социалистическая, 128 литер А, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что находящиеся в центре города аварийные дома вызывают большое количество вопросов. В них происходят возгорания и акты вандализма.

Алексей Логвиненко уточнил, что приходится тратить бюджетные деньги на расселение людей, а также реконструкцию зданий. Хотя эти средства можно было бы направить на другие цели, в том числе благоустройство.

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«Теперь решили привлекать инвесторов, чтобы восстанавливать подобные объекты. За 66 миллионов рублей продали здание на улице Социалистической, владелец будет заниматься реконструкцией», — уточнил глава городской администрации.

Он добавил, что дома будут соответствовать архитектурному облику исторической части города.

По указанному адресу расположен Дом Парамоновых, который ранее горел как минимум пять раз.

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