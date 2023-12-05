Горевший пять раз Дом Парамоновых в Ростове продали за 66 млн рублей

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Он рассказал, что находящиеся в центре города аварийные дома вызывают большое количество вопросов. В них происходят возгорания и акты вандализма.
Алексей Логвиненко уточнил, что приходится тратить бюджетные деньги на расселение людей, а также реконструкцию зданий. Хотя эти средства можно было бы направить на другие цели, в том числе благоустройство.
«Теперь решили привлекать инвесторов, чтобы восстанавливать подобные объекты. За 66 миллионов рублей продали здание на улице Социалистической, владелец будет заниматься реконструкцией», — уточнил глава городской администрации.
Он добавил, что дома будут соответствовать архитектурному облику исторической части города.
По указанному адресу расположен Дом Парамоновых, который ранее горел как минимум пять раз.