Граждане все чаще обращаются к потребительскому кредитованию в преддверии Нового года

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Согласно народной мудрости, то, как мы встретим Новый год, так и проведем его. Из-за этого некоторые россияне стремятся отметить этот праздник с изыском и роскошью, что негативно сказывается на их финансовом положении.
Часто для того, чтобы украсить стол или купить достойные подарки на Новый год своим близким, люди обращаются к потребительскому кредитованию или кредитным картам, полагая, что таким образом они смогут снизить нагрузку на свой бюджет. Например, опросы финансовой системы Unicom за прошлый год показали, что 15% россиян выбрали такую стратегию.
Однако доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова считает, что это большая ошибка.
«Конечно, есть кредитные карты, где нужно платить проценты только в случае, если не удается расплатиться в льготный период. Однако, если задержка платежей происходит, то процентные ставки на таких картах очень высокие, особенно в свете увеличения ключевой ставки, которая может возрасти в декабре», — объяснила эксперт в интервью с изданием «Подмосковье сегодня».
Экономист подчеркнула: если нет уверенности, что долг будет погашен в течение льготного периода, не стоит брать деньги с кредитной карты.
«Риск переплатить за новогодние покупки слишком велик. Люди часто не могут правильно оценить свои финансовые возможности, и это может привести к серьезным проблемам при последующей оплате расходов по карте», — предостерегла эксперт.