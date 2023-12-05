Граждане все чаще обращаются к потребительскому кредитованию в преддверии Нового года

«Конечно, есть кредитные карты, где нужно платить проценты только в случае, если не удается расплатиться в льготный период. Однако, если задержка платежей происходит, то процентные ставки на таких картах очень высокие, особенно в свете увеличения ключевой ставки, которая может возрасти в декабре», — объяснила эксперт в интервью с изданием «Подмосковье сегодня».