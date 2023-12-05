Какая новогодняя ель принесет счастье, а какая — только негатив: мнение экстрасенса

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Каждый год перед главным зимним праздником возникают споры о том, какая елка лучше — живая или искусственная. Экстрасенс Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, какие последствия могут быть у каждого из вариантов.
По словам Алиевой, в древние времена Новый год отмечался весной, в день весеннего равноденствия. Зимой его начали праздновать по указанию Петра 1. Она также упомянула, что у наших предков считалось, что ель — это дерево смерти. Даже на кладбищах можно видеть еловые лапы, так как эта традиция уходит вглубь времен.
Несмотря на прекрасный хвойный аромат, ясновидящая все же не рекомендует приносить домой срубленное дерево. Ей кажется лучше поставить искусственную елку. Такая елка будет нести только ту энергию, которую вы в нее положите, в отличие от живой, которую срубили безжалостно. К тому же, чтобы живая елка не засохла раньше времени, ее нужно подпитывать водой, что может отнимать жизненные силы у людей. Из-за этого многие чувствуют себя очень усталыми после праздников.
Экстрасенс считает, что ничего хорошего нет в том, чтобы ради развлечения рубить деревья. Она призывает бережно относиться к природе. Елка, которую срубили для нескольких дней, могла бы жить, расти и приносить благо людям. Массовая вырубка елей только приносит разрушительную энергию и никогда не принесет счастья. Ни тем, кто рубит ради забавы, ни тем, кто покупает.