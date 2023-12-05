Какая новогодняя ель принесет счастье, а какая — только негатив: мнение экстрасенса

Несмотря на прекрасный хвойный аромат, ясновидящая все же не рекомендует приносить домой срубленное дерево. Ей кажется лучше поставить искусственную елку. Такая елка будет нести только ту энергию, которую вы в нее положите, в отличие от живой, которую срубили безжалостно. К тому же, чтобы живая елка не засохла раньше времени, ее нужно подпитывать водой, что может отнимать жизненные силы у людей. Из-за этого многие чувствуют себя очень усталыми после праздников.