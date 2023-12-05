Команда Сахалинской области взяла 8 медалей в финале чемпионата «Профессионалы»

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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У сахалинцев — 5 золотых наград, 2 серебра и одна бронза.
Сборная островного региона выступила в пяти компетенциях чемпионата. В их числе: «Слесарная работа с металлом», «Токарные работы с ЧПУ», «Сервис на воздушном транспорте», «Ремонт беспилотных летательных аппаратов», «3D-моделирование для компьютерных игр (юниоры)». В течение четырех дней участники турнира выполняли конкурсные задания, и сахалинцы отлично показали себя. Пять золотых медалей — прекрасный результат для островных представителей рабочих профессий, и три награды высшего достоинства завоевал Виталий Вы. Парень выступал в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» и взял три золота, в том числе в международном и индустриальном зачете. Отличный результат принес Виталию звание абсолютного чемпиона России в своей специальности.
Еще один сахалинский чемпион — Владислав Радченко, который демонстрировал свои навыки в компетенции «Ремонт беспилотных летательных аппаратов». Сахалинец стал лучшим в основном зачете, а также блестяще выступил в индустриальном зачете, завоевав две золотых медали.
Серебряные награды завоевали Данил Торчмаков (компетенция «Слесарная работа с металлом») и Дарья Фоминская (компетенция «3D-моделирование для компьютерных игр (юниоры)»). Бронзовая медаль у команды по компетенции «Сервис на воздушном транпорте» — в нее вошли Екатерина Кабак, Екатерина Каутц, Дарья Афонина, Ангелина Олисова и Евгений Покидаев.
В сентябре 2023 года сахалинская сборная участвовала в отборочных соревнованиях чемпионата и завоевала 22 медали. В копилке островитян было 4 золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых наград. А с начала текущего года команда Сахалинской области завоевала 30 медалей: 9 золотых, 15 серебряных и 6 бронзовых.