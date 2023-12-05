Команда Сахалинской области взяла 8 медалей в финале чемпионата «Профессионалы»

Сборная островного региона выступила в пяти компетенциях чемпионата. В их числе: «Слесарная работа с металлом», «Токарные работы с ЧПУ», «Сервис на воздушном транспорте», «Ремонт беспилотных летательных аппаратов», «3D-моделирование для компьютерных игр (юниоры)». В течение четырех дней участники турнира выполняли конкурсные задания, и сахалинцы отлично показали себя. Пять золотых медалей — прекрасный результат для островных представителей рабочих профессий, и три награды высшего достоинства завоевал Виталий Вы. Парень выступал в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» и взял три золота, в том числе в международном и индустриальном зачете. Отличный результат принес Виталию звание абсолютного чемпиона России в своей специальности.