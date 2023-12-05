«Летучий голландец»: как при вступлении в наследство исчез целый дом в Ростове

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В 2023 году вступили в силу законодательные изменения в процедуре предоставления сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРН). Принятым законом предусмотрены все необходимые механизмы для проведения сделок, усиливающих защиту персональных данных.
Напомним, что ФГИС ЕГРН пришла на смену множеству разрозненных информационных систем. Эксперты уверены, что внедрение цифровых технологий в сферу недвижимости повысило качество и достоверность сведений в ЕГРН, упростило процедуры получения услуг.
Большинство ростовчан, возможно, были даже не в курсе нововведений с недвижимостью. С ними не сталкивались те, кто не оформлял регистрацию права собственности на дом, постановку объекта на кадастровый учет и многое другое.
Жители Ростова по достоинству оценили цифровизацию отрасли, отмечая значительное упрощение при прохождении необходимых процедур. Однако нашлись и те, кто столкнулся с непреодолимыми препятствиями.
Ростовчанин Константин Черепанцев рассказывает, что у пожилой женщины Валентины Бохоровой был двухэтажный дом, площадью 89 квадратных метров. Расположен он в историческом центре Ростова, на улице Максима Горького 52а/79а.
Этот приметный кирпичный дом с высокой треугольной крышей заметен издалека. Многие горожане, не сведущие в архитектурных стилях, считают его достопримечательностью. Однако архитекторы называют этот объект невежественным и бескультурным. Слишком уж кричащий у него внешний вид, отдаленно напоминающий голландские сельские постройки.
Заболевшая в пандемию коронавирусом 7 августа 2021 года Валентина Бохорова скоропостижно умерла. Ее наследниками остались внук и внучка.
Обратившись к нотариусу, наследники узнали, что жилой дом бабушки отсутствует в реестре. Наличие на руках бумажного свидетельства о государственной регистрации права на дом, выданного Валентине в 2014 году, никак не повлияло на ситуацию. Оно было признано недействительным.
Согласно информации в Сети, в 2016 году прекратилась выдача свидетельств о государственной регистрации прав. С этого времени государственная регистрация и переход прав на недвижимость стала удостоверяться другим документом — выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.
«Проблема заключается в том, что дом исключили из реестра после смерти Валентины — 19 августа 2021 года. В этот же день был перерегистрирован и гараж — как нежилое помещение с меньшей площадью», — рассказывает Константин Черепанцев.
Не понимая, как такое могло произойти, наследники обратились в Россреестр. Им поступил ответ о том, что «дом прекратил свое существование» и был снесен. Эти работы якобы были проведены на основании техплана и акта обследования, составленного кадастровым инженером ООО «Комплекс Плюс».
«Но эта информация не соответствует действительности! Дом как стоял, так и стоит на прежнем месте. Его элементарно можно увидеть не только воочию, но и на онлайн картах», — возмущается Константин Черепанцев.
Для разъяснения ситуации корреспондент RostovGazeta обратился к главному инженеру компании ООО «Комплекс Плюс» Алле Ивлевой.
В ответе на официальный запрос RostovGazeta Алла Ивлева разъяснила, что двухэтажный кирпичный дом с литерой Б и сараи на земельном участке отсутствуют. Уточняется, что об этом ей сообщил представитель собственников еще до заключения договора на кадастровые работы.
По информации в официальном ответе, теперь на этом месте возведен трехэтажный дом, на который необходимо зарегистрировать право собственности. А на отсутствующие объекты — погасить права.
«Для выполнения кадастровых работ представитель предоставил решение собственников о сносе объектов, уведомления органа местного самоуправления о рассмотрении заявления собственников о сносе объектов, а также об окончании сноса, выданные Департаментом архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону», — разъясняет Алла Ивлева.
Редакция RostovGazeta направила официальный запрос с этим вопросом, но официальный ответ на момент публикации статьи не получен.
Инженер подчеркивает, что в ходе визуального обследования земельного участка было установлено отсутствие двухэтажного жилого дома литер Б, площадью 89 квадратных метров — дома Валентины.
«Таким образом дом, указанный в вашем запросе, фактически не сносился. Но он и не соответствует основным характеристикам дома литер Б, которые содержались в ЕГРН», — подчеркивает специалист по кадастру.
Дополнительно в запросе сообщалось, что в июне 2022 года по данному факту проводилась проверка прокуратуры. Ее результат показал, что нарушения в работе кадастрового инженера не были установлены.
Однако наследники обратились с иском в суд. В удовлетворении иска им отказали. Решение суда первой инстанции наследники оспаривали в апелляционном и кассационном порядке. Но его оставили без изменения.
Черепанцев предполагает, что информацию о сносе дома, дескать, передал в реестр представитель Валентины юрист Дмитрий Юндин.
«Этот юрист сделал странный технический план и представил его на государственную регистрацию еще при жизни Бохоровой. Срок регистрации по закону — 10 дней. Но его провели через месяц. Я поднимал на суде этот вопрос. Мне разъяснили, что регистрация приостанавливалась. Поэтому и получилось, что новые регистрационные данные об отсутствии двухэтажного кирпичного дома внесли в реестр после смерти Валентины», — говорит Черепанцев.
Юрист Дмитрий Юндин сразу поделился своими подозрениями о том, что корреспондента RostovGazeta вводят в заблуждение с существованием дома. Он посоветовал не поддаваться провокациям, а читать решение суда.
«У вас абсолютная каша в голове! — заявил Юндин. — Вы, пожалуйста, не слушайте, что говорят вам люди. Во-первых, просьба, опираться исключительно на письменные источники. А во-вторых, ознакомьтесь, пожалуйста, с решением суда, с апелляционным и кассационным определениями. Все это уже вступило в силу и имеет ответы на все ваши вопросы в рамках этих судебных постановлений».
На вопрос корреспондента RostovGazeta о том, как могло случиться, что кирпичный дом Валентины с литерой Б по факту стоит, а по информации Росреестра его нет, юрист сообщил, что на этом месте сейчас стоит новый трехэтажный дом другого собственника.
«Был снесен старый дом. А на его месте давным давно находится новый трехэтажный дом», — подчеркнул собеседник.
Однако проживающие по соседству с домом-невидимкой ростовчане подтверждают слова Константина Черепанцева. Старый кирпичный дом с острой крышей, в отсутствии которого корреспондента RostovGazeta всячески пытаются убедить, продолжает стоять в Ростове, как ни в чем не бывало.
Более того, корреспонденту удалось воссоздать историю его появления. Знакомые с ситуацией рассказали, что строил этот дом в конце 90-х — начале нулевых перевозчик грузов с Центрального рынка. Этого человека знали многие, поскольку, по словам очевидцев, он всегда громко орал и ругался, как возле рынка, так и у своего дома.
«В те годы можно было построить любой „кич“, любой ужасный дом без каких-либо разрешений и согласований. Так этот дом и появился. Насколько мне известно, его строитель умер лет 15 назад», — говорит источник, знакомый с ситуацией.
Черепанцев рассказывает, что после смерти Валентины другой собственник долевого участка Виталий Пустенко предложил выкупить дом у наследников. Внуки не возражали. Однако позже стало понятно, что вступить в наследство для продажи дома, они не смогут.
Виталий Пустенко не стал отрицать наличие на Горького старого дома Валентины. Он поделился, что проживать в этом доме явно никто не планирует — здесь уже более 20 лет отсутствует отопление. И признался, что еще давно собирался выкупить дом у Валентины в ипотеку.
Однако для оформления ипотеки требовалось привести в порядок документы на дом. Проблема, по словам собеседника, заключалась в этажности объекта. Дом считался двухэтажным, а по факту, в нем три этажа. Виталий рассказывает, что из-за этого ипотеку ему не давали. Поэтому Валентина Бохорова решила привести документы на дом в соответствие.
«Она своими ногами пошла переделывать документы, но в этот момент заболела ковидом и умерла. Это банальное стечение обстоятельств», — уверен Виталий Пустенко.
Но на вопрос о том, почему из Росреестра исчез дом, который умершая Валентина не собиралась сносить, спикер ответить затруднился.
Виталий подчеркнул, что внукам уже разъяснили, как правильно нужно поступить в данном случае. Однако с предложенным вариантом они не согласны и продолжают настаивать на своем.
«Знаете, когда человек в исковом заявлении приплетает мое имя, ведя речь о мошенничестве или о каком-то сговоре, я же могу подать в суд? Он уже третий раз в суде говорит, что существует чуть ли не группа людей в сговоре, чтобы лишить их наследства. Если я еще раз услышу такие высказывания, я подам в суд и затребую компенсацию морального ущерба. И если вы тоже что-то начнете писать, я сделаю подобное по отношению к вам», — завершил разговор собеседник.
Согласно официальному ответу из кадастровой компании, оформление документов на участке земли не было доведено до конца. Причиной этому в ООО «Комплекс Плюс» назвали смерть Валентины Бохоровой и конфликт, якобы созданный наследниками.
Также инженер компании добавляет, что внуки умершей не обращались к ней по вопросу завершения кадастровых работ.
«А как бы мы могли обратиться, если официально дом Валентины не существует? Мы оказались в безвыходной ситуации», — поясняет Черепанцев.
Согласно определению четвертого кассационного суда, суд пришел к выводу, что доказательств несоответствия сделки с требованием закона истцами не предоставлено. Судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции согласилась с выводами судов — они основаны на исследованных доказательствах, которым дана аргументированная правовая оценка.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчанку насильно удерживали в психбольнице.