«Летучий голландец»: как при вступлении в наследство исчез целый дом в Ростове

«Знаете, когда человек в исковом заявлении приплетает мое имя, ведя речь о мошенничестве или о каком-то сговоре, я же могу подать в суд? Он уже третий раз в суде говорит, что существует чуть ли не группа людей в сговоре, чтобы лишить их наследства. Если я еще раз услышу такие высказывания, я подам в суд и затребую компенсацию морального ущерба. И если вы тоже что-то начнете писать, я сделаю подобное по отношению к вам», — завершил разговор собеседник.