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Posted 5 декабря 2023, 06:48

Published 5 декабря 2023, 06:48

Modified 5 декабря 2023, 06:50

Updated 5 декабря 2023, 06:50

Необычное количество осадков прогнозируют в Ростовской области в декабре

Необычное количество осадков прогнозируют в Ростовской области в декабре

5 декабря 2023, 06:48
Фото: rostovgazeta.ru. Необычное количество осадков прогнозируют в Ростовской области в декабре

Синоптик Назарова рассказала, какая погода будет в декабре в Ростовской области

В Ростовской области в декабре погода будет соответствовать зиме и ожидаются осадки, сообщила представитель Гидрометцентра Елена Назарова.

Она рассказала порталу 161.ру, что температура в этом месяце окажется в пределах нормы, а вот количество осадков будет больше нормы. В первой декаде выпадет снег и могут пройти дожди, а далее на дорогах появится гололед.

«В северных районах температура может опуститься до -15 градусов. Днем возможно потепление до 0 градусов», — уточнила Назарова.

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Она добавила, что во второй декаде снегопад будет продолжаться, а иногда пройдут и дожди. В ночное время температура может опускаться до -6 градусов.

Ранее стало известно, будет ли снег на Новый год в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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