Необычное количество осадков прогнозируют в Ростовской области в декабре

Posted 5 декабря 2023, 06:48
Published 5 декабря 2023, 06:48
Modified 5 декабря 2023, 06:50
Updated 5 декабря 2023, 06:50
Она рассказала порталу 161.ру, что температура в этом месяце окажется в пределах нормы, а вот количество осадков будет больше нормы. В первой декаде выпадет снег и могут пройти дожди, а далее на дорогах появится гололед.
«В северных районах температура может опуститься до -15 градусов. Днем возможно потепление до 0 градусов», — уточнила Назарова.
Она добавила, что во второй декаде снегопад будет продолжаться, а иногда пройдут и дожди. В ночное время температура может опускаться до -6 градусов.
Ранее стало известно, будет ли снег на Новый год в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.