ООО «Электрон», работающее по направлениям импортозамещения, оспаривает арест счетов

«Сейчас решение по проверке рассматривается на уровне центрального аппарата ФНС России. Также мы подали иск в суд о признании задолженности безнадежной ко взысканию, так как все сроки на взыскание пропущены налоговым органом, — поделился он. — Кроме того, готовим обращение к уполномоченному по защите прав предпринимателей и в общероссийскую общественную организацию по поддержке предпринимательства „Опора России“.