ООО «Электрон», работающее по направлениям импортозамещения, оспаривает арест счетов

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Около трех лет назад у ООО «Электрон» образовалась задолженность по договору поставки. Через некоторое время в отношении компании была введена процедура банкротства. Действующие контракты оказались заморожены, а производство пришлось приостановить.
Вместе с тем работа компании продолжалась. Новый собственник постарался сделать все, чтобы предприятие осталось на рынке. Благодаря дополнительным инвестициям процедура банкротства была прекращена.
Сегодня у компании вновь возникли препятствия, мешающие ей работать на полную мощность. Об этом рассказал руководитель предприятия Алексей Дмитрук. Он также добавил, что совместно с партнерами был разработан и утвержден бизнес-план.
В соответствии с планом уже к 4 кварталу следующего года компания могла бы добиться весьма высоких показателей производства и существенных финансовых поступлений. Прекращение дела о банкротстве повлекло за собой восстановление доступа к счетам предприятия, однако налоговая служба вновь выдвинула претензии и заблокировала эти счета.
Основанием послужила доначисленная сумма задолженности по итогам инициированной налоговиками проверки. В ведомстве полагают, что предприятие занималось перечислением денежных средств по якобы фиктивным поставкам, что привело к занижению налоговой базы.
Однако Алексей Дмитрук уверен, что решение налоговой основано на сфальсифицированных доказательствах.
«Сейчас решение по проверке рассматривается на уровне центрального аппарата ФНС России. Также мы подали иск в суд о признании задолженности безнадежной ко взысканию, так как все сроки на взыскание пропущены налоговым органом, — поделился он. — Кроме того, готовим обращение к уполномоченному по защите прав предпринимателей и в общероссийскую общественную организацию по поддержке предпринимательства „Опора России“.
По словам Дмитрука, все это привело к тому, что хозяйственная деятельность компании оказалась парализована: «Мы не можем осуществлять платежи, заключать контракты, получать кредитные средства».
Дмитрук надеется, что позиция суда по этому делу будет взвешенной, иначе придется ходатайствовать перед инспекцией ФНС России по управлению долгом о предоставлении рассрочки по уплате задолженности.
«Мы уверены, что сможем рассчитаться с бюджетом даже при признании претензий законными. Но нам нужна возможность для дальнейшего существования: снятие арестов с расчетных счетов», — отметил Дмитрук.
По его мнению, подобное решение налоговой никак не обеспечивает поддержку отечественного бизнеса, о которой не единожды говорил президент РФ Владимир Путин.