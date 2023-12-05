Почти половина ростовчан будут работать на новогодних праздниках

«Согласно Трудовому законодательству Российской Федерации, работа в праздничные и выходные дни должна быть одобрена письменным двусторонним соглашением работника и работодателя. Компенсация предоставляется на выбор сотрудника, оплата в двойном размере или предоставление дополнительных дней отдыха. Исключениями являются сферы, занимающиеся предотвращением катастроф, аварий, несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций. По закону сотрудников этих сегментов можно привлечь к работе в праздничные и выходные дни без их письменного согласия», — заявил директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.