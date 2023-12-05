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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Почти половина ростовчан вынуждены работать на новогодних праздниках

Почти половина ростовчан будут работать на новогодних праздниках

5 декабря 2023, 08:43
Фото: Midjourney
Почти половина ростовчан вынуждены работать на новогодних праздниках
В Ростове 46% горожан будут трудиться на новогодних праздниках, следует из данных опроса «Авито работа», предоставленных корреспонденту RostovGazeta.

На новогодних каникулах в Ростове работать планируют 46% горожан. Из них 16% уже распределили рабочий график. Ни при каких обстоятельствах на работу в новогодние праздники не выйдут 20% ростовчан. С большей вероятностью не будут работать еще 24% респондентов.

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Отмечается, что чаще других в Новый год не работают представители сфер образования, администрирования, банкинга и бухгалтерии. Выходить же на работу в праздники вынуждены зачастую сотрудники отраслей искусства и развлечений, традиционной торговли, туризма и ресторанов, а также фитнеса и красоты.

Выходить же на работу в праздники вынуждены зачастую сотрудники отраслей искусства и развлечений, традиционной торговли, туризма и ресторанов, а также фитнеса и красоты.Выходить же на работу в праздники вынуждены зачастую сотрудники отраслей искусства и развлечений, традиционной торговли, туризма и ресторанов, а также фитнеса и красоты.
Выходить же на работу в праздники вынуждены зачастую сотрудники отраслей искусства и развлечений, традиционной торговли, туризма и ресторанов, а также фитнеса и красоты.
Фото: 1MI

«Согласно Трудовому законодательству Российской Федерации, работа в праздничные и выходные дни должна быть одобрена письменным двусторонним соглашением работника и работодателя. Компенсация предоставляется на выбор сотрудника, оплата в двойном размере или предоставление дополнительных дней отдыха. Исключениями являются сферы, занимающиеся предотвращением катастроф, аварий, несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций. По закону сотрудников этих сегментов можно привлечь к работе в праздничные и выходные дни без их письменного согласия», — заявил директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Напомним, в Ростове-на-Дону уже приступили к работе елочные базары.

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