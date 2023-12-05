Почти половина ростовчан будут работать на новогодних праздниках

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
На новогодних каникулах в Ростове работать планируют 46% горожан. Из них 16% уже распределили рабочий график. Ни при каких обстоятельствах на работу в новогодние праздники не выйдут 20% ростовчан. С большей вероятностью не будут работать еще 24% респондентов.
Отмечается, что чаще других в Новый год не работают представители сфер образования, администрирования, банкинга и бухгалтерии. Выходить же на работу в праздники вынуждены зачастую сотрудники отраслей искусства и развлечений, традиционной торговли, туризма и ресторанов, а также фитнеса и красоты.
«Согласно Трудовому законодательству Российской Федерации, работа в праздничные и выходные дни должна быть одобрена письменным двусторонним соглашением работника и работодателя. Компенсация предоставляется на выбор сотрудника, оплата в двойном размере или предоставление дополнительных дней отдыха. Исключениями являются сферы, занимающиеся предотвращением катастроф, аварий, несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций. По закону сотрудников этих сегментов можно привлечь к работе в праздничные и выходные дни без их письменного согласия», — заявил директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
Напомним, в Ростове-на-Дону уже приступили к работе елочные базары.