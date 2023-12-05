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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Документация по канатной дороге в Ростове не вернулась с доработки

Проект канатной дороги через реку Дон в Ростове будут дорабатывать

5 декабря 2023, 07:29
Фото: 1MI
Документация по канатной дороге в Ростове не вернулась с доработки
В Ростове-на-Дону на доработке находится документация по планировке территории, где должна появиться канатная дорога, сообщили корреспонденту RostovGazeta в городской администрации.

На данный момент Департамент архитектуры и градостроительства откорректированную документацию на рассмотрение не получил.

«Поскольку формирование и предоставление земельных участков возможно только после утверждения вышеуказанной документации по планировке территории, предоставить информацию о площади земельных участков, необходимых для строительства канатной дороги не представляется возможным», — уточнили в администрации.

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На данный момент Департамент архитектуры и градостроительства откорректированную документацию на рассмотрение не получил.На данный момент Департамент архитектуры и градостроительства откорректированную документацию на рассмотрение не получил.
На данный момент Департамент архитектуры и градостроительства откорректированную документацию на рассмотрение не получил.
Фото: rostov-gorod.ru

Добавим, что о сроках, когда вернется документация, информации нет.

Ранее урбанист Артемий Зайцев заявил, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Строительство#Администрация#Документация#Планировка территории#Земельные участки
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