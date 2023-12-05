Проект канатной дороги через реку Дон в Ростове будут дорабатывать

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
На данный момент Департамент архитектуры и градостроительства откорректированную документацию на рассмотрение не получил.
«Поскольку формирование и предоставление земельных участков возможно только после утверждения вышеуказанной документации по планировке территории, предоставить информацию о площади земельных участков, необходимых для строительства канатной дороги не представляется возможным», — уточнили в администрации.
Добавим, что о сроках, когда вернется документация, информации нет.
Ранее урбанист Артемий Зайцев заявил, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон. Материал на эту тему читайте по ссылке.