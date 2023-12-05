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Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Ростовчанам рассказали, когда в городе выпадет снег

Ростовчанам рассказали, когда в городе выпадет снег

5 декабря 2023, 04:57
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в течение нескольких дней будет выпадать снег, а также ожидаются заморозки, сообщили синоптики.

Во вторник, 5 декабря, температура составит 0 градусов и будет облачно, а со среды начнутся заморозки до -1 градуса. В этот день может выпасть снег, а скорость ветра составит 7 метров в секунду.

В четверг похолодает до -2 градусов, осадки и сильный ветер сохранятся. В пятницу будет облачная погода, а в следующие три дня снова выпадет снег.

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В воскресенье, 10 декабря, температура опустится до -3 градусов. В ночное время столбики термометров будут находиться на отметке -5 градусов, ветер станет еще сильнее.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Новый год#Снег#Осадки#Температура#Облачно#Ночное время#Заморозки#Декабрь
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