Ростовчанам рассказали, когда в городе выпадет снег

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Published Сегодня, 04:57
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Во вторник, 5 декабря, температура составит 0 градусов и будет облачно, а со среды начнутся заморозки до -1 градуса. В этот день может выпасть снег, а скорость ветра составит 7 метров в секунду.
В четверг похолодает до -2 градусов, осадки и сильный ветер сохранятся. В пятницу будет облачная погода, а в следующие три дня снова выпадет снег.
В воскресенье, 10 декабря, температура опустится до -3 градусов. В ночное время столбики термометров будут находиться на отметке -5 градусов, ветер станет еще сильнее.
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