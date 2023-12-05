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Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Сбитый над Азовским морем Украинский беспилотник планировали использовать для теракта

Сбитые над Азовским морем украинские беспилотники могли использовать для теракта

5 декабря 2023, 06:38
Фото: mil.ru
Сбитый над Азовским морем Украинский беспилотник планировали использовать для теракта

Военные уничтожили четыре беспилотника над Азовским морем 5 декабря

Над Азовском морем уничтожили четыре украинских беспилотника во вторник, сообщили в Минобороны РФ.

Киевский режим предпринял попытку совершить теракт рано утром во вторник, 5 декабря. Для этого использовали беспилотники самолетного типа.

«Средства ПВО ликвидировали четыре украинских дрона и еще два удалось перехватить над акваторией Азовского моря», — заявили в министерстве.

Украинский беспилотник уничтожили над Азовским морем
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До этого в Минобороны рассказали, что над Азовским морем и Крымом уничтожили и перехватили еще несколько БПЛА. При помощи них Украина намеревалась совершить теракт.

Ранее власти прокомментировали слухи о работе систем ПВО в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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