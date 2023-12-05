Сбитые над Азовским морем украинские беспилотники могли использовать для теракта

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Киевский режим предпринял попытку совершить теракт рано утром во вторник, 5 декабря. Для этого использовали беспилотники самолетного типа.
«Средства ПВО ликвидировали четыре украинских дрона и еще два удалось перехватить над акваторией Азовского моря», — заявили в министерстве.
До этого в Минобороны рассказали, что над Азовским морем и Крымом уничтожили и перехватили еще несколько БПЛА. При помощи них Украина намеревалась совершить теракт.
Ранее власти прокомментировали слухи о работе систем ПВО в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.