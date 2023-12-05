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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

В Ростовской области за неделю заболеваемость гонконгским гриппом выросла на 75%

Семь человек в Ростовской области заболели гонконгским грипом

5 декабря 2023, 12:57
Фото: 1MI
В Ростовской области за неделю заболеваемость гонконгским гриппом выросла на 75%
В Ростовской области на 48-й неделе заболеваемость гонконгским гриппом увеличилась почти вдвое, об этом сообщили в пресс-службе донского Роспотребнадзора.

В надзорном органе объявили, что на 48 неделе года в Ростовской области зарегистрировали 19,2 тысячи случаев заболевания дончан ОРВИ, это выше показателей прошлой недели на 9,6%. Уже несколько недель показатель заболеваемости ОРВИ среди детей в возрасте до 14 лет составляет около 47% от общего числа заразившихся.

Кроме того, с 27 ноября до 4 декабря в Ростовской области выявили семь человек заразившихся гонконгским гриппом[прим. редакции — имеется ввиду грипп А (H3N2)], это на 75% выше показателей предыдущей недели.

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Дончан призывают не относиться к своему здоровью и здоровью окружающих небрежно, не забывать о профилактике болезни. Кроме того, жителям Ростовской области следует помнить, что грипп и ОРВИ передаются воздушно-капельным путем, а любой больной наиболее заразен для окружающих первые четыре дня болезни. Именно по этой причине заболевшим необходимо носить медицинские маски, а также соблюдать с окружающими дистанцию не менее метра, чтобы не создавать рисков для здоровья других людей. Вместе с этим при первых признаках недомогания зараженным нужно обратиться к врачу, чтобы не возникло неприятных последствий болезни.

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