Семь человек в Ростовской области заболели гонконгским грипом

Дончан призывают не относиться к своему здоровью и здоровью окружающих небрежно, не забывать о профилактике болезни. Кроме того, жителям Ростовской области следует помнить, что грипп и ОРВИ передаются воздушно-капельным путем, а любой больной наиболее заразен для окружающих первые четыре дня болезни. Именно по этой причине заболевшим необходимо носить медицинские маски, а также соблюдать с окружающими дистанцию не менее метра, чтобы не создавать рисков для здоровья других людей. Вместе с этим при первых признаках недомогания зараженным нужно обратиться к врачу, чтобы не возникло неприятных последствий болезни.