Семь человек в Ростовской области заболели гонконгским грипом

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В надзорном органе объявили, что на 48 неделе года в Ростовской области зарегистрировали 19,2 тысячи случаев заболевания дончан ОРВИ, это выше показателей прошлой недели на 9,6%. Уже несколько недель показатель заболеваемости ОРВИ среди детей в возрасте до 14 лет составляет около 47% от общего числа заразившихся.
Кроме того, с 27 ноября до 4 декабря в Ростовской области выявили семь человек заразившихся гонконгским гриппом[прим. редакции — имеется ввиду грипп А (H3N2)], это на 75% выше показателей предыдущей недели.
Дончан призывают не относиться к своему здоровью и здоровью окружающих небрежно, не забывать о профилактике болезни. Кроме того, жителям Ростовской области следует помнить, что грипп и ОРВИ передаются воздушно-капельным путем, а любой больной наиболее заразен для окружающих первые четыре дня болезни. Именно по этой причине заболевшим необходимо носить медицинские маски, а также соблюдать с окружающими дистанцию не менее метра, чтобы не создавать рисков для здоровья других людей. Вместе с этим при первых признаках недомогания зараженным нужно обратиться к врачу, чтобы не возникло неприятных последствий болезни.