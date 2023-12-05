Синоптик Назарова рассказала, чем удивит декабрь жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
В декабре в Ростовской области ожидается обычная зимняя погода с дождем и снегом. Назарова рассказала 161.ру, что температура будет находиться в пределах нормы, но количество осадков окажется больше, чем обычно.
В первой декаде месяца жителям стоит подготовить шапки и зонты, так как ожидаются дожди и снегопад, а затем на дорогах появится гололед.
В северных районах столбики термометров будут опускаться до отметки -15 градусов, но днем возможно небольшое потепление до 0 градусов. Во второй декаде месяца осадки в виде дождя и снега сохранятся. В ночное время температура будет составлять -4 градуса, а днем поднимется до +5 градусов.
В самом конце месяца вернутся морозы с температурой до -13 градусов.
Ранее около 9 тысяч жителей в Ростовской области оставались без света из-за урагана.