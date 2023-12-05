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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Синоптик Назарова рассказала, чем удивит декабрь жителей Ростовской области

Синоптик Назарова рассказала, чем удивит декабрь жителей Ростовской области

5 декабря 2023, 13:48
Фото: rostovgazeta.ru
Синоптик Назарова рассказала, чем удивит декабрь жителей Ростовской области
В Ростовской области количество осадков в декабре в 2023 году будет больше, чем обычно, следует из прогнозов синоптика Елены Назаровой.

В декабре в Ростовской области ожидается обычная зимняя погода с дождем и снегом. Назарова рассказала 161.ру, что температура будет находиться в пределах нормы, но количество осадков окажется больше, чем обычно.

В первой декаде месяца жителям стоит подготовить шапки и зонты, так как ожидаются дожди и снегопад, а затем на дорогах появится гололед.

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В северных районах столбики термометров будут опускаться до отметки -15 градусов, но днем возможно небольшое потепление до 0 градусов. Во второй декаде месяца осадки в виде дождя и снега сохранятся. В ночное время температура будет составлять -4 градуса, а днем поднимется до +5 градусов.

В самом конце месяца вернутся морозы с температурой до -13 градусов.

Ранее около 9 тысяч жителей в Ростовской области оставались без света из-за урагана.

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