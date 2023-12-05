Синоптик Назарова рассказала, чем удивит декабрь жителей Ростовской области

В северных районах столбики термометров будут опускаться до отметки -15 градусов, но днем возможно небольшое потепление до 0 градусов. Во второй декаде месяца осадки в виде дождя и снега сохранятся. В ночное время температура будет составлять -4 градуса, а днем поднимется до +5 градусов.