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Published Сегодня, 05:56

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Updated Сегодня, 05:59

Снегопад и ураганный ветер ожидаются в Ростове-на-Дону

Снегопад и ураганный ветер ожидаются в Ростове-на-Дону

5 декабря 2023, 05:56
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни выпадет снег и усилится ветер, сообщили синоптики.

Жителей города предупредили о приближающемся снегопаде. С 5 по 7 декабря в донской столице выпадут осадки и ожидается сильный ветер со скоростью до 15 метров в секунду.

Из-за низких температур может появиться гололед на дорогах.

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Осадки должны прекратиться в пятницу, 8 декабря, но ожидаются заморозки с температурой -2 градуса. С 9 по 11 числа город снова накроет снегом и станет еще холоднее.

В ночное время столбики термометров будут показывать -5 градусов.

Ранее около 120 детей эвакуировали в Ростовской области из-за потопа после бури.

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