Снегопад и ураганный ветер ожидаются в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Жителей города предупредили о приближающемся снегопаде. С 5 по 7 декабря в донской столице выпадут осадки и ожидается сильный ветер со скоростью до 15 метров в секунду.
Из-за низких температур может появиться гололед на дорогах.
Осадки должны прекратиться в пятницу, 8 декабря, но ожидаются заморозки с температурой -2 градуса. С 9 по 11 числа город снова накроет снегом и станет еще холоднее.
В ночное время столбики термометров будут показывать -5 градусов.
Ранее около 120 детей эвакуировали в Ростовской области из-за потопа после бури.