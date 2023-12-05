Сопровождавший задержанных полицейский в Ростове выстрелил из пистолета-пулемета

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
По данным управления, в здании полиции сотрудник перевешивал автомат на плечо и случайно выстрелил. Медицинская помощь никому не потребовалась.
«В рамках проверки планируется установить все обстоятельства произошедшего. Также будет дана принципиальная оценка действиям руководителей подразделения по организации и контролю за служебной подготовкой личного состава», — уточнили в управлении.
Ранее издание Ro.today, которое ссылается на тг-канал Don_Mash, писало, что правоохранитель помогал коллегам сопроводить гражданских лиц и якобы выстрелил в это время из пистолета-пулемета. Говорится, что сделал он это случайно.
«Сотрудника попросили проводить задержанных в отдел. Сам он был в бронежилете и с пистолетом, а выстрел произошел, когда он перевешивал оружие с одного плеча на другое», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пуля попала в стену, никто во время выстрела не пострадал.
Ранее заключенному дали 25 лет колонии в Ростове после стрельбы по приставам при побеге. Материал на эту тему читайте по ссылке.