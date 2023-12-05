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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 15:01

В Ростове полицейский случайно выстрелил во время сопровождения людей

Сопровождавший задержанных полицейский в Ростове выстрелил из пистолета-пулемета

5 декабря 2023, 12:55
Фото: vitаlykuzmin.nеt/cc by sa 4.0/wikimedia
В Ростове полицейский случайно выстрелил во время сопровождения людей
В Ростове-на-Дону сотрудник полиции случайно выстрелил из оружия, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

По данным управления, в здании полиции сотрудник перевешивал автомат на плечо и случайно выстрелил. Медицинская помощь никому не потребовалась.

«В рамках проверки планируется установить все обстоятельства произошедшего. Также будет дана принципиальная оценка действиям руководителей подразделения по организации и контролю за служебной подготовкой личного состава», — уточнили в управлении.

Ранее издание Ro.today, которое ссылается на тг-канал Don_Mash, писало, что правоохранитель помогал коллегам сопроводить гражданских лиц и якобы выстрелил в это время из пистолета-пулемета. Говорится, что сделал он это случайно.

«Сотрудника попросили проводить задержанных в отдел. Сам он был в бронежилете и с пистолетом, а выстрел произошел, когда он перевешивал оружие с одного плеча на другое», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что пуля попала в стену, никто во время выстрела не пострадал.

Ранее заключенному дали 25 лет колонии в Ростове после стрельбы по приставам при побеге. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Полиция#Оружие#Ростов#Происшествия
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