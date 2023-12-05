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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Средняя цена за квадратный метр жилья в Ростове перевалила за 116 тыс рублей

Средняя цена за квадратный метр жилья в Ростове перевалила за 116 тыс рублей

5 декабря 2023, 13:39
Фото: 1MI
Средняя цена за квадратный метр жилья в Ростове перевалила за 116 тыс рублей
В Ростове-на-Дону за последний месяц на 1% выросла стоимость квартир, следует из данных одного из крупнейших агрегаторов объявлений.

Сейчас цена за квадратный метр жилья превышает 116,6 тысячи рублей и это дороже, чем в Краснодаре, где стоимость составляет 102 тысячи. При этом в городе цены упали на 3% за последнее время.

В пределах от 95 тысяч до 100 тысяч «квадрат» стоит в Волгограде, Воронеже и Челябинске. А самая высокая стоимость квадратного метра в города-миллионниках ожидаемо оказалась в Москве (307 тысяч) и Санкт-Петербурге (220 тысяч).

Ростов попал в число городов с максимальным ростом цен на жилье
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В топ-3 по этому показателю попала Казань — 158 тысячи рублей. А самый большой рост цен оказался в северной столице — сразу 8%.

Ранее Ростов попал в число городов с максимальным ростом цен на жилье. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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