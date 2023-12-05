Стекла вынесло в доме в Таганроге из-за мощного звука взрыва

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
По их словам, в центре города в Гоголевском переулке выбило стекла в здании и они осыпались на тротуар. О пострадавших информации не поступало.
Ранее горожане рассказали, что услышали громкий звук, похожий на взрыв, из-за чего у них тряслись стены и окна. О грохоте также рассказали жители Азовского района.
Но пока никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется. На громкие звуки местные жители жаловались и в понедельник, после чего губернатор Василий Голубев рассказал о сработавшей системе ПВО.
А после эксперт Абросимов рассказал, почему ростовчане слышат ПВО за пределами региона. Материал на эту тему читайте по ссылке.