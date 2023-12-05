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Стекла выбило в доме в Таганроге из-за мощного звука взрыва

Стекла вынесло в доме в Таганроге из-за мощного звука взрыва

5 декабря 2023, 08:25
Фото: 1MI
Стекла выбило в доме в Таганроге из-за мощного звука взрыва
В Таганроге в одном из зданий посыпались стекла из окон после громкого звука, сообщили горожане в соцсетях.

По их словам, в центре города в Гоголевском переулке выбило стекла в здании и они осыпались на тротуар. О пострадавших информации не поступало.

Ранее горожане рассказали, что услышали громкий звук, похожий на взрыв, из-за чего у них тряслись стены и окна. О грохоте также рассказали жители Азовского района.

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Фото: https://t.me/rostovnews6

Но пока никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется. На громкие звуки местные жители жаловались и в понедельник, после чего губернатор Василий Голубев рассказал о сработавшей системе ПВО.

А после эксперт Абросимов рассказал, почему ростовчане слышат ПВО за пределами региона. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Азовский район#Взрыв#Последние новости Ростова на сегодня#Система ПВО#Официальная информация#Стекла#Громкий звук#Губернатор Василий Голубев#Происшествия
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