Строительство школы в Левобережье Ростова начнется в марте 2024 года

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Напомним, в конце ноября на портале госзакупок появился тендер на 2,1 миллиарда рублей, выделенных на строительство школы на левом берегу Дона в Ростове. За эти деньги подрядчику предстоит возвести школу на 1,1 тысячи учеников.
По словам местных органов власти, средства на строительство школы уже предусмотрели в бюджете на следующие два года. Бюджет собираются принять уже 14 декабря.
«Уже в марте 2024 года начнется возведение. Завершим объект в 2025 году», — рассказал губернатор Василий Голубев, добавив, что подрядчик гарантирует исполнение работ в срок.
Власти добавили, что Госэкспертиза уже утвердила проект строительства школы, которая будет построена по блочной композиционной схеме. В школе предусмотрели строительство общих помещений, актового зала, раздевалки, учебные кабинеты, спортивный зал со столовой, библиотекой и собственным тиром с медпунктом.