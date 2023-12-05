rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Строительство школы в Левобережье Ростова начнется в марте 2024 года

Строительство школы в Левобережье Ростова начнется в марте 2024 года

5 декабря 2023, 12:53
Фото: donland.ru
Строительство школы в Левобережье Ростова начнется в марте 2024 года
В Ростове строительство школы за 2,1 миллиарда рублей начнут уже в марте 2024 года, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Напомним, в конце ноября на портале госзакупок появился тендер на 2,1 миллиарда рублей, выделенных на строительство школы на левом берегу Дона в Ростове. За эти деньги подрядчику предстоит возвести школу на 1,1 тысячи учеников.

По словам местных органов власти, средства на строительство школы уже предусмотрели в бюджете на следующие два года. Бюджет собираются принять уже 14 декабря.

Обязательные уроки труда хотят сделать в школах в Ростовской области
Узнать подробнее

«Уже в марте 2024 года начнется возведение. Завершим объект в 2025 году», — рассказал губернатор Василий Голубев, добавив, что подрядчик гарантирует исполнение работ в срок.

Власти добавили, что Госэкспертиза уже утвердила проект строительства школы, которая будет построена по блочной композиционной схеме. В школе предусмотрели строительство общих помещений, актового зала, раздевалки, учебные кабинеты, спортивный зал со столовой, библиотекой и собственным тиром с медпунктом.

Читайте также:
Ученики школы №10 в Сальске будут заниматься физкультурой в обновленном спортзалеНа Дону взрыв унес жизни морпехов, а в Ростове проверили безопасность школФейком оказались угрозы о планирующихся взрывах в ростовских школах
#Общество#Город#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школа#Надежда Пустяк#Госзакупки#Строительство#Бюджет#Губернатор#Последние новости Ростова на сегодня#Школы#Школы Ростовской области#Левобережная#Госэкспертиза#Происшествия
Подпишитесь
Экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера оставили в колонии
Сегодня, 14:19
Ученые из Ростова-на-Дону выяснили, что будет, если потрогать спящую летучую мышь
Сегодня, 14:21
«Летучий голландец»: как при вступлении в наследство исчез целый дом в Ростове
Сегодня, 12:58
В Ростовской области на слежку за водителями потратят 60 млн рублей
Сегодня, 13:36
Средняя цена за квадратный метр жилья в Ростове перевалила за 116 тыс рублей
Сегодня, 13:39
«Симпатичный город»: почему советские писатели-юмористы любили приезжать в Ростов
Сегодня, 13:50