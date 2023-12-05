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ЦБЖ в Ростове потратит 5 миллионов рублей на содержание собак

ЦБЖ в Ростове потратит 5 миллионов рублей на содержание собак

5 декабря 2023, 08:22
Фото: rostov-gorod.ru
ЦБЖ в Ростове потратит 5 миллионов рублей на содержание собак
В Ростове-на-Дону планируется направить более 4,9 миллиона рублей на содержание бездомных собак в 2024 году, говорится в материалах Госзакупок.

Заказчиком выступает городской центр управления численностью безнадзорных животных. Победителя выберут в рамках аукциона, который состоится 13 декабря.

Подрядчику предстоит кормить и поить животных, мыть миски, а также каждый день заниматься уборкой вольеров и будок. Кроме того, исполнитель будет выгуливать собак и проводить дезинфекцию мест содержания животных.

Житель Новочеркасска пожаловался на стаи диких собак, которые держат в страхе поселок
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Добавим, что начальная цена контракта составляет почти пять миллионов рублей.

Ранее житель Новочеркасска пожаловался на стаи диких собак, которые держат в страхе поселок. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Госзакупки#Аукцион#Ростов#Выгул собак#Дезинфекция
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