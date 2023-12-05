ЦБЖ в Ростове потратит 5 миллионов рублей на содержание собак

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Заказчиком выступает городской центр управления численностью безнадзорных животных. Победителя выберут в рамках аукциона, который состоится 13 декабря.
Подрядчику предстоит кормить и поить животных, мыть миски, а также каждый день заниматься уборкой вольеров и будок. Кроме того, исполнитель будет выгуливать собак и проводить дезинфекцию мест содержания животных.
Добавим, что начальная цена контракта составляет почти пять миллионов рублей.
Ранее житель Новочеркасска пожаловался на стаи диких собак, которые держат в страхе поселок. Материал на эту тему читайте по ссылке.