Ученые из Ростова-на-Дону выяснили, что будет, если потрогать спящую летучую мышь

По словам ученых, в ходе анализа образа жизни рыжих вечерниц (Nyctalus noctula) они выяснили, что в период зимней спячки у летучих мышей значительно сокращается количество условно-патогенных бактерий, это же касается и тех опасных бактерий, что живут в толстом кишечнике. Благодаря этому опасность контакта с этими животными также снижается.