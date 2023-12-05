Ученые из Ростова-на-Дону выяснили, что будет, если потрогать спящую летучую мышь

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Портал Donnews со ссылкой на ученых одного из донских вузов рассказал, что исследователи ДГТУ попытались выяснить — есть ли у летучих мышей на территории Ростовской области особо опасные бактерии.
По словам ученых, в ходе анализа образа жизни рыжих вечерниц (Nyctalus noctula) они выяснили, что в период зимней спячки у летучих мышей значительно сокращается количество условно-патогенных бактерий, это же касается и тех опасных бактерий, что живут в толстом кишечнике. Благодаря этому опасность контакта с этими животными также снижается.
По словам автора статьи, на которую сослалось издание, и ассистента кафедры биологии и общей патологии Игоря Попова, Ростовская область привлекательна как место обитания для рукокрылых из-за большой кормовой базы. Более того, все чаще летучие мыши уходят в зимнюю спячку в черте города.
«Вы даже можете не знать о том, что они устроились для спячки под сливом подоконника, в щели балкона или на чердаке», — рассказал Игорь Попов.
Ранее группа зоозащитников обнаружила за обшивкой балкона более 300 летучих мышей.