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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Ученые в Ростове-на-Дону выяснили, как опасны спящие летучие мыши

Ученые из Ростова-на-Дону выяснили, что будет, если потрогать спящую летучую мышь

5 декабря 2023, 14:21
Фото: Pxhere
Ученые в Ростове-на-Дону выяснили, как опасны спящие летучие мыши

Ученые в Ростове-на-Дону выяснили, как опасны летучие мыши в зимней спячке

В Ростовской области ученые провели исследование, насколько опасны условно-патогенные бактерии в период зимней спячки, об этом сообщили донские СМИ.

Портал Donnews со ссылкой на ученых одного из донских вузов рассказал, что исследователи ДГТУ попытались выяснить — есть ли у летучих мышей на территории Ростовской области особо опасные бактерии.

По словам ученых, в ходе анализа образа жизни рыжих вечерниц (Nyctalus noctula) они выяснили, что в период зимней спячки у летучих мышей значительно сокращается количество условно-патогенных бактерий, это же касается и тех опасных бактерий, что живут в толстом кишечнике. Благодаря этому опасность контакта с этими животными также снижается.

По словам ученых, в ходе анализа образа жизни рыжих вечерниц (Nyctalus noctula) они выяснили, что в период зимней спячки у летучих мышей значительно сокращается количество условно-патогенных бактерийПо словам ученых, в ходе анализа образа жизни рыжих вечерниц (Nyctalus noctula) они выяснили, что в период зимней спячки у летучих мышей значительно сокращается количество условно-патогенных бактерий
По словам ученых, в ходе анализа образа жизни рыжих вечерниц (Nyctalus noctula) они выяснили, что в период зимней спячки у летучих мышей значительно сокращается количество условно-патогенных бактерий
Фото: 1MI

По словам автора статьи, на которую сослалось издание, и ассистента кафедры биологии и общей патологии Игоря Попова, Ростовская область привлекательна как место обитания для рукокрылых из-за большой кормовой базы. Более того, все чаще летучие мыши уходят в зимнюю спячку в черте города.

«Вы даже можете не знать о том, что они устроились для спячки под сливом подоконника, в щели балкона или на чердаке», — рассказал Игорь Попов.

Ранее группа зоозащитников обнаружила за обшивкой балкона более 300 летучих мышей.

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