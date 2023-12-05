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Украинский беспилотник уничтожили над Азовским морем

Украинский беспилотник уничтожили над Азовским морем

5 декабря 2023, 05:30
Фото: 1MI
Над акваторией Азовского моря и в Крыму уничтожили беспилотники, принадлежащие Украине, сообщили в Минобороны.

По информации министерства, киевский режим хотел совершить террористическую атаку при помощи дронов самолетного типа. Для этого были выбраны объекты на территории России.

«Средствами ПВО удалось уничтожить 22 украинских беспилотника. Еще 13 устройств получилось перехватить», — уточнили в министерстве.

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Добавим, что в Ростовской области ранее неоднократно система ПВО сбивала воздушные цели. Так, губернатор Василий Голубев просил дончан успокоиться после работы систем ПВО 4 декабря.

А жителей донского региона призывали отказаться от салютов, чтобы не мешать работе ПВО.

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#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Азовское море#Украина#Крым#Минобороны#Губернатор Голубев#Террористическая атака#Дроны
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