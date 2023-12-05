Украинский беспилотник уничтожили над Азовским морем

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:37
По информации министерства, киевский режим хотел совершить террористическую атаку при помощи дронов самолетного типа. Для этого были выбраны объекты на территории России.
«Средствами ПВО удалось уничтожить 22 украинских беспилотника. Еще 13 устройств получилось перехватить», — уточнили в министерстве.
Добавим, что в Ростовской области ранее неоднократно система ПВО сбивала воздушные цели. Так, губернатор Василий Голубев просил дончан успокоиться после работы систем ПВО 4 декабря.
А жителей донского региона призывали отказаться от салютов, чтобы не мешать работе ПВО.