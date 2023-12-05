В Ростове осудили служившую в террористическом батальоне гражданку Украины

После прохождения курсов начальной военной подготовки Придатченко направили в 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар»*, созданный для осуществления терактов [прим. редакции: * — батальон признали террористической организацией на территории Российской Федерации, его деятельность запрещена законом]. Во время службы Придатченко выполняла отведенную ей роль в обеспечении деятельности террористической организации на территории ДНР, однако женщина покинула службу 25 ноября 2021 года из-за возникших проблем со здоровьем.