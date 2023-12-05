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В Ростове осудили служившую в террористическом батальоне гражданку Украины

В Ростове осудили служившую в террористическом батальоне гражданку Украины

5 декабря 2023, 15:31
Фото: 1MI
В Ростове осудили служившую в террористическом батальоне гражданку Украины
В Ростове огласили приговор гражданке Украины, которая вошла в состав запрещенного в России нацбатальона «Айдар»*, об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

В Южном окружном военном суде огласили приговор по уголовному делу против Натальи Придатченко, которая обвинялась в участии в террористическом сообществе.

Согласно данным суда, в январе 2020 года подсудимая добровольно подписала контракт с Минобороны Украины о службе в армии в течение трех лет.

После прохождения курсов начальной военной подготовки Придатченко направили в 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар»*, созданный для осуществления терактов [прим. редакции: * — батальон признали террористической организацией на территории Российской Федерации, его деятельность запрещена законом]. Во время службы Придатченко выполняла отведенную ей роль в обеспечении деятельности террористической организации на территории ДНР, однако женщина покинула службу 25 ноября 2021 года из-за возникших проблем со здоровьем.

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Суд признал гражданку Украины виновной, ей назначили пять лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу, Придатченко может обжаловать решение в апелляции.

Ранее в Ростове продлили срок заключения украинскому боевику.

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