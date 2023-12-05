В Ростове протянут трамвайную линию от Стачки до Малиновского. Показываем на карте

На подготовку документации исполнителю выделили один год, за этот срок нужно будет подготовить схему размещения трамвайной линии в соответствии с существующей транспортной инфраструктурой, чтобы обеспечить комфортную схему сосуществования на одних и тех же дорогах обновленной трамвайной сети, общественного и частного транспорта. Документы, необходимые для подготовки проекта, «Синара» получит в полном объеме до 20 декабря.