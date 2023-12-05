В Ростове протянут трамвайную линию от Стачки до Малиновского. Показываем на карте

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
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Updated Сегодня, 13:56
В конце ноября компания «СИНАРА — Городские транспортные решения» получила от властей Ростова-на-Дону разрешение на планировку и межевание участка площадью более 44,1 гектара. Сам участок начинается на улице Малиновского и заканчивается на площади Мичурина, проходя по улицам 339-й Стрелковой Дивизии, Зорге и проспекту Стачки.
На подготовку документации исполнителю выделили один год, за этот срок нужно будет подготовить схему размещения трамвайной линии в соответствии с существующей транспортной инфраструктурой, чтобы обеспечить комфортную схему сосуществования на одних и тех же дорогах обновленной трамвайной сети, общественного и частного транспорта. Документы, необходимые для подготовки проекта, «Синара» получит в полном объеме до 20 декабря.
Ранее власти сообщали, что ростовский трамвай сможет приступить к полноценной работе не раньше 2027 года.