В Ростове растут цены на недвижимость, пока власти продают старинные здания в центре

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Во вторник, 5 декабря, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что власти продали с молотка здание на Социалистической улице, 128 литер А, больше известное как «Доходный дом Парамоновых».
По словам Алексея Логвиненко, в настоящий момент сохранность исторического и аварийного жилищного фонда в центре города вызывает много вопросов со стороны жителей. Глава администрации уточнил, что в таких зданиях часто происходят поджоги и акты вандализма, а на расселение аварийных зданий приходится тратить бюджет города. По этой причине власти решили привлечь к сохранению памятников истории и архитектуры инвесторов, которые восстановят аварийные постройки за свой счет.
«За 66 миллионов рублей продали здание на улице Социалистической, владелец будет заниматься реконструкцией», — сказано в сообщении Алексея Логвиненко. Согласно словам главы администрации дом будет реконструирован в соответствии с историческим обликом окружающей его застройки.
Еще одной важной новостью дня от администрации Ростова стала доработка проекта канатной дороги через реку Дон. Впервые о проекте заговорили больше пяти лет назад, а уже в 2018 году губернатор Голубев призвал начать строительство канатной дороги между набережными реки Дон в Ростове.
Однако с тех пор дело не сдвинулось с «мертвой точки», власти Ростова в беседе с корреспондентом RostovGazeta заявили, что сейчас проект объекта транспортной и туристической инфраструктуры города находится на доработке по части планировки территории под строительство. ДАиГ Ростова все еще ждет откорректированный проект на рассмотрение.
«Поскольку формирование и предоставление земельных участков возможно только после утверждения вышеуказанной документации по планировке территории, предоставить информацию о площади земельных участков, необходимых для строительства канатной дороги не представляется возможным», — объяснили власти.
Сроки реализации проекта пока неизвестны.
Главной новостью дня стала оценка состояния рынка недвижимости, подготовленная одним из крупнейших агрегаторов объявлений.
Так, согласно данным исследования, стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости за последний месяц выросла на 1% по отношению к показателям предыдущего месяца и достигла средней отметки 116,6 тысячи рублей за квадратный метр площади.
При этом в соседнем миллионнике Краснодаре аналогичное жилье оценивают в среднем в 102 тысячи рублей за «квадрат», этому способствовало снижение цен на 3%.
В Волгограде, Воронеже и Челябинске жилье оказалось еще дешевле, там «квадрат» вторички обойдется покупателю примерно в 95-100 тысяч рублей.
Тройку лидеров составили Москва, Санкт-Петербург и Казань, где цены на покупку жилья на вторичном рынке варьируются от 158 до 307 тысяч за квадратный метр.