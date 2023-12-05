В Ростове растут цены на недвижимость, пока власти продают старинные здания в центре

По словам Алексея Логвиненко, в настоящий момент сохранность исторического и аварийного жилищного фонда в центре города вызывает много вопросов со стороны жителей. Глава администрации уточнил, что в таких зданиях часто происходят поджоги и акты вандализма, а на расселение аварийных зданий приходится тратить бюджет города. По этой причине власти решили привлечь к сохранению памятников истории и архитектуры инвесторов, которые восстановят аварийные постройки за свой счет.